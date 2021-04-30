https://ria.ru/20210430/smartfon-1730598348.html

Назван секретный метод ускорения смартфона

Назван секретный метод ускорения смартфона

Обычно быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве. Некоторые из них работают в фоновом режиме. Порой достаточно сократить... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:15

2021-04-30T02:15

2021-04-30T02:15

анастасия ильичева

gem4me

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обычно быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве. Некоторые из них работают в фоновом режиме. Порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.При покупке смартфона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства.Идеи установить новые версии операционной системы на старые устройства для их ускорения несостоятельны. Скорость смартфона не вырастет, а вот время его работы без подзарядки может существенно уменьшиться."Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства", — подытожила Ильичева.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ильичева, gem4me, смартфоны, технологии, общество