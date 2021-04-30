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Назван секретный метод ускорения смартфона
Назван секретный метод ускорения смартфона
Обычно быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве. Некоторые из них работают в фоновом режиме. Порой достаточно сократить... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:15
2021-04-30T02:15
2021-04-30T02:15
анастасия ильичева
gem4me
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обычно быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве. Некоторые из них работают в фоновом режиме. Порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.При покупке смартфона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства.Идеи установить новые версии операционной системы на старые устройства для их ускорения несостоятельны. Скорость смартфона не вырастет, а вот время его работы без подзарядки может существенно уменьшиться."Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства", — подытожила Ильичева.
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РИА Новости
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анастасия ильичева, gem4me, смартфоны, технологии, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Обычно быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве. Некоторые из них работают в фоновом режиме. Порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию, рассказала агентству "Прайм
" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева
.
При покупке смартфона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства.
"Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", — указала эксперт.
Идеи установить новые версии операционной системы на старые устройства для их ускорения несостоятельны. Скорость смартфона не вырастет, а вот время его работы без подзарядки может существенно уменьшиться.
"Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства", — подытожила Ильичева.