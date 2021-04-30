https://ria.ru/20210430/sladkoe-1730599347.html

Назван способ съесть меньше сладкого

Назван способ съесть меньше сладкого

Любители сладкого вовсе не должны совсем отказываться от десертов. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, какие лакомства могут... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T04:10

2021-04-30T04:10

2021-04-30T04:10

россия

елена соломатина

здоровье

питание

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Любители сладкого вовсе не должны совсем отказываться от десертов. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, какие лакомства могут быть полезны, и поделилась секретом, как съесть меньше содержащих сахар продуктов с максимальным удовольствием.Сладости натурального происхождения содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара, объяснила врач-диетолог. Она посоветовала выбирать такие лакомства, как зефир, пастила, сорбет, мармелад или джем.При этом она предостерегла от использования фруктозы вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем. И посоветовала не слишком налегать на фрукты и ягоды."В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но там много сахара естественного происхождения, поэтому не стоит ими увлекаться", — отметила она.Соломатина рассказала, как ограничить потребление сладкого без психологического дискомфорта. Секрет прост: надо долго держать лакомство во рту, чтобы как следует его распробовать.Эксперименты показали, что люди, которые быстро глотают содержащие сахар продукты, съедают их намного больше, чем те, кто ест медленно, рассказала врач-диетолог.Употребление большого количества жидкости также помогает создать ощущение, что сладкого съедено намного больше, чем на самом деле, добавила она."Запивайте рассасываемую сладость. Тогда ощущение от того, что вы съели маленький кусочек шоколада, будет приблизительно таким же, как если бы вы съели полплитки, если не целую шоколадку", — заключила Соломатина.

https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html

https://rsport.ria.ru/20210420/pokhudenie-1729111982.html

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россия, елена соломатина, здоровье, питание, общество