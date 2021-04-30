https://ria.ru/20210430/shtraf-1730781395.html
Путин подписал закон о штрафах за материалы СМИ-иноагентов без маркировки
Путин подписал закон о штрафах за материалы СМИ-иноагентов без маркировки
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:44
2021-04-30T21:44
2021-04-30T21:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.Согласно закону, за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч рублей.Также закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей средств массовой информации при освещении ими публичных мероприятий. В частности, устанавливается обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.С 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов.
https://ria.ru/20210224/inoagenty-1598728679.html
https://ria.ru/20210430/mayki-1730720726.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, владимир путин
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно закону, за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч рублей.
Также закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей средств массовой информации при освещении ими публичных мероприятий. В частности, устанавливается обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России
по согласованию с Роскомнадзором
и Союзом журналистов России.
В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
С 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов.