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Застрявший на китайском шоу россиянин рассказал об участии в проекте
Застрявший на китайском шоу россиянин рассказал об участии в проекте
Застрявший в китайском шоу талантов россиянин Влад Иванов после ухода из программы рассказал, что проект дал ему хороший опыт, и в будущем он воспользуется... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:21
2021-04-30T09:27
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Застрявший в китайском шоу талантов россиянин Влад Иванов после ухода из программы рассказал, что проект дал ему хороший опыт, и в будущем он воспользуется появляющимися возможностями, но пока не хочет ограничивать свою свободу.По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу талантов Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину, как утверждают СМИ, пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт, взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме. Шоу шло больше месяца, поклонники голосовали за Иванова, и он переходил из тура в тур. В одном из выпусков он заявил, что, хотя, согласно правилам шоу, он победил в очередном туре, но для него это проигрыш. Он отмечал, что не хочет быть в группе, его мечта – заниматься дизайном и быть моделью. Пользователи Twitter, которые следят за шоу, запустили в сети микроблогов флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников - не голосовать за него. В субботу, 24 апреля, состоялся финал шоу, на котором в группу попали 10 человек. По итогам зрительского голосования Иванов не вошел в их число."Я благодарен шоу, думаю, это был хороший опыт для меня. И благодарю фанатов, что отпустили меня. Думаю, стоит опубликовать более развёрнуый пост в микроблоге. Я не хочу говорить о будущем, потому что не хочу ограничивать свою свободу: сегодня хочу стать певцом, а завтра - спортсменом… Я имею в виду, что посмотрю, какие будут возможности", - сказал Иванов в интервью китайскому журналу New Weekly, видео которого опубликовано в социальной сети Weibo.Он отметил, что работал в Китае с компанией знакомого, и тот попросил его помочь двум японцам, которые участвовали в шоу и не говорили по-китайски. Так он попал на Хайнань, где снималась программа, а через неделю программная группа шоу предложила ему поучаствовать, и он согласился. При этом программная группа хотела, чтобы он выступал с другими людьми."Я знаю, что я больше погружен в себя, и (лучше) выступать соло. Он (знакомый Влада) помог мне поговорить об этом с командой шоу", - сказал россиянин.Он отметил, что подписал контракт с компанией знакомого, так как, являясь иностранцем, не мог делать многие вещи в Китае самостоятельно. Он также добавил, что эта компания его не "использует", он ей доверяет и не будет подписывать контракт с другими фирмами.
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РИА Новости
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weibo, хайнань, китай, twitter, технологии

Застрявший на китайском шоу россиянин рассказал об участии в проекте

08:21 30.04.2021 (обновлено: 09:27 30.04.2021)
 
© @CHUANG2021/YouTubeВлад Иванов (Лелуш) на CHUANG2021. Кадр видео
Влад Иванов (Лелуш) на CHUANG2021. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© @CHUANG2021/YouTube
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Застрявший в китайском шоу талантов россиянин Влад Иванов после ухода из программы рассказал, что проект дал ему хороший опыт, и в будущем он воспользуется появляющимися возможностями, но пока не хочет ограничивать свою свободу.
По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу талантов Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину, как утверждают СМИ, пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт, взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме. Шоу шло больше месяца, поклонники голосовали за Иванова, и он переходил из тура в тур. В одном из выпусков он заявил, что, хотя, согласно правилам шоу, он победил в очередном туре, но для него это проигрыш. Он отмечал, что не хочет быть в группе, его мечта – заниматься дизайном и быть моделью. Пользователи Twitter, которые следят за шоу, запустили в сети микроблогов флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников - не голосовать за него. В субботу, 24 апреля, состоялся финал шоу, на котором в группу попали 10 человек. По итогам зрительского голосования Иванов не вошел в их число.
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"Я благодарен шоу, думаю, это был хороший опыт для меня. И благодарю фанатов, что отпустили меня. Думаю, стоит опубликовать более развёрнуый пост в микроблоге. Я не хочу говорить о будущем, потому что не хочу ограничивать свою свободу: сегодня хочу стать певцом, а завтра - спортсменом… Я имею в виду, что посмотрю, какие будут возможности", - сказал Иванов в интервью китайскому журналу New Weekly, видео которого опубликовано в социальной сети Weibo.
Он отметил, что работал в Китае с компанией знакомого, и тот попросил его помочь двум японцам, которые участвовали в шоу и не говорили по-китайски. Так он попал на Хайнань, где снималась программа, а через неделю программная группа шоу предложила ему поучаствовать, и он согласился. При этом программная группа хотела, чтобы он выступал с другими людьми.
"Я знаю, что я больше погружен в себя, и (лучше) выступать соло. Он (знакомый Влада) помог мне поговорить об этом с командой шоу", - сказал россиянин.
Он отметил, что подписал контракт с компанией знакомого, так как, являясь иностранцем, не мог делать многие вещи в Китае самостоятельно. Он также добавил, что эта компания его не "использует", он ей доверяет и не будет подписывать контракт с другими фирмами.
 
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