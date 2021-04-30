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В Дагестане аварийную школу закрыли после сюжета в СМИ и проверок СК
В Дагестане аварийную школу закрыли после сюжета в СМИ и проверок СК
Аварийную Хутрахскую среднюю школу в Цунтинском районе Дагестана закрыли после сюжета на федеральных телеканалах и проверок следственного комитета, власти ищут... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:15
2021-04-30T16:15
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
цунтинский район
общество
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МАХАЧКАЛА, 30 апр – РИА Новости. Аварийную Хутрахскую среднюю школу в Цунтинском районе Дагестана закрыли после сюжета на федеральных телеканалах и проверок следственного комитета, власти ищут помещения для учебных занятий, рассказал РИА Новости зампред Общественной палаты Цунтинского района, депутат сельсовета Шауринский Магомедрамазан Абдулкеримов.Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет, что ученики школы в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана обучаются в аварийном здании и каждый день "рискуют остаться под завалами". По данному факту СУСК по Дагестану завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и планируемых следственных действиях, а также поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.В рамках расследования будет истребована документация, а действиям должностных лиц дадут правовую оценку."Здание школы было построено в 1980 году, но здесь уже сыпятся стены и потолки, швы здания расходятся, а всё потому, что на эту школу не обращали внимания ответственные за это люди. Неужели за десять лет невозможно было включить эту школу в региональную или федеральную программу благоустройства? Находиться в этом здании очень опасно. Прокуратура приостановила деятельность этой школы, сейчас местные власти ищут подходящие помещения для проведения уроков. Учебный процесс на время приостановлен", – рассказал собеседник агентства.По его словам, до ближайшего села – Китлярата Цунтинского района – семь километров. Причём это односторонняя неасфальтированная дорога, по которой тяжело передвигаться.Абдулкеримов уточнил, что 95% школ в Цунтинском районе находятся в таком состоянии. По его словам, в министерстве образования и науки Дагестана объясняют это тем, что приоритет отдаётся городским и крупным сельским школам.
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цунтинский район
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), цунтинский район, общество

В Дагестане аварийную школу закрыли после сюжета в СМИ и проверок СК

16:15 30.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Karimulla05 / Цунтинский район Дагестана
Цунтинский район Дагестана - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Karimulla05 /
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МАХАЧКАЛА, 30 апр – РИА Новости. Аварийную Хутрахскую среднюю школу в Цунтинском районе Дагестана закрыли после сюжета на федеральных телеканалах и проверок следственного комитета, власти ищут помещения для учебных занятий, рассказал РИА Новости зампред Общественной палаты Цунтинского района, депутат сельсовета Шауринский Магомедрамазан Абдулкеримов.
Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет, что ученики школы в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана обучаются в аварийном здании и каждый день "рискуют остаться под завалами". По данному факту СУСК по Дагестану завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и планируемых следственных действиях, а также поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.
В рамках расследования будет истребована документация, а действиям должностных лиц дадут правовую оценку.
"Здание школы было построено в 1980 году, но здесь уже сыпятся стены и потолки, швы здания расходятся, а всё потому, что на эту школу не обращали внимания ответственные за это люди. Неужели за десять лет невозможно было включить эту школу в региональную или федеральную программу благоустройства? Находиться в этом здании очень опасно. Прокуратура приостановила деятельность этой школы, сейчас местные власти ищут подходящие помещения для проведения уроков. Учебный процесс на время приостановлен", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, до ближайшего села – Китлярата Цунтинского района – семь километров. Причём это односторонняя неасфальтированная дорога, по которой тяжело передвигаться.
Абдулкеримов уточнил, что 95% школ в Цунтинском районе находятся в таком состоянии. По его словам, в министерстве образования и науки Дагестана объясняют это тем, что приоритет отдаётся городским и крупным сельским школам.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Цунтинский районОбщество
 
 
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