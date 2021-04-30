https://ria.ru/20210430/shkola-1730722909.html

В Дагестане аварийную школу закрыли после сюжета в СМИ и проверок СК

В Дагестане аварийную школу закрыли после сюжета в СМИ и проверок СК

Аварийную Хутрахскую среднюю школу в Цунтинском районе Дагестана закрыли после сюжета на федеральных телеканалах и проверок следственного комитета, власти ищут... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:15

2021-04-30T16:15

2021-04-30T16:15

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

цунтинский район

общество

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МАХАЧКАЛА, 30 апр – РИА Новости. Аварийную Хутрахскую среднюю школу в Цунтинском районе Дагестана закрыли после сюжета на федеральных телеканалах и проверок следственного комитета, власти ищут помещения для учебных занятий, рассказал РИА Новости зампред Общественной палаты Цунтинского района, депутат сельсовета Шауринский Магомедрамазан Абдулкеримов.Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет, что ученики школы в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана обучаются в аварийном здании и каждый день "рискуют остаться под завалами". По данному факту СУСК по Дагестану завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и планируемых следственных действиях, а также поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.В рамках расследования будет истребована документация, а действиям должностных лиц дадут правовую оценку."Здание школы было построено в 1980 году, но здесь уже сыпятся стены и потолки, швы здания расходятся, а всё потому, что на эту школу не обращали внимания ответственные за это люди. Неужели за десять лет невозможно было включить эту школу в региональную или федеральную программу благоустройства? Находиться в этом здании очень опасно. Прокуратура приостановила деятельность этой школы, сейчас местные власти ищут подходящие помещения для проведения уроков. Учебный процесс на время приостановлен", – рассказал собеседник агентства.По его словам, до ближайшего села – Китлярата Цунтинского района – семь километров. Причём это односторонняя неасфальтированная дорога, по которой тяжело передвигаться.Абдулкеримов уточнил, что 95% школ в Цунтинском районе находятся в таком состоянии. По его словам, в министерстве образования и науки Дагестана объясняют это тем, что приоритет отдаётся городским и крупным сельским школам.

https://ria.ru/20210420/armavir-1729101541.html

цунтинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), цунтинский район, общество