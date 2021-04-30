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В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
Пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:34
2021-04-30T02:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
майские праздники
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим. При установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров.Он добавил, что в жаркую и сухую погоду лучше не разжигать мангалы и костры, особенно с применением горючих жидкостей. Запрещено также оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами. Нельзя, кроме того, бросать пустые бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах.Ранее сообщалось, что новые правила противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках - нужно только соблюдать меры предосторожности.По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах.Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой, в идеале – огнетушитель.С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20210429/shashlyki-1730568344.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), майские праздники, общество

В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники

02:34 30.04.2021 (обновлено: 02:39 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкШашлыки
Шашлыки - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.
С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим. При установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров.
"К нарушителям противопожарных правил будут применены административная ответственность в виде штрафа - для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - в размере до 1 миллиона рублей. В случае причинения пожаром крупного материального ущерба наступает уголовная ответственность - до 1 года лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в жаркую и сухую погоду лучше не разжигать мангалы и костры, особенно с применением горючих жидкостей. Запрещено также оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами. Нельзя, кроме того, бросать пустые бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах.
Ранее сообщалось, что новые правила противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках - нужно только соблюдать меры предосторожности.
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По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах.
Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой, в идеале – огнетушитель.
С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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