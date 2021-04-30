https://ria.ru/20210430/shashlyki-1730603055.html

В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники

В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники

Пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:34

2021-04-30T02:34

2021-04-30T02:39

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

майские праздники

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Любителей жарить шашлык предупредили об опасности тюремного заключения

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40878/21/408782191_0:259:3058:1979_1920x0_80_0_0_666cd30d69dd744e830f2b0e3bca53d5.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим. При установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров.Он добавил, что в жаркую и сухую погоду лучше не разжигать мангалы и костры, особенно с применением горючих жидкостей. Запрещено также оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами. Нельзя, кроме того, бросать пустые бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах.Ранее сообщалось, что новые правила противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках - нужно только соблюдать меры предосторожности.По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах.Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой, в идеале – огнетушитель.С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20210429/shashlyki-1730568344.html

https://ria.ru/20210422/indeks-1729389905.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), майские праздники, общество