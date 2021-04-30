https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730608905.html

Диетолог рассказала, как приготовить полезный шашлык

Диетолог рассказала, как приготовить полезный шашлык

Для шашлыка лучше выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или отдать предпочтение рыбе, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T07:14

2021-04-30T07:14

2021-04-30T18:03

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Для шашлыка лучше выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или отдать предпочтение рыбе, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Порция готового продукта, как отметила эксперт, должна быть небольшой — около 100-150 граммов.По словам диетолога , во время майских праздников важно не переедать. Для этого можно мысленно положить все, что человек собирается съесть на пикнике, на одну небольшую тарелку. Лучше, чтобы половину занимали различные овощи и зелень.Эксперт отметила, что очень вкусными получаются нанизанные на шампуры и приготовленные на углях ломтики баклажанов, помидоров, тыквы и зеленых яблок, кольца репчатого лука.Запивать шашлык лучше всего водой, а от сладких напитков, соков и алкоголя следует отказаться: на пищеварительную систему, в частности поджелудочную железу, и так ложится большая нагрузка. Говоря о спиртном, диетолог рекомендовала отдать предпочтение сухому вину и выпить не более одного бокала.Она также напомнила, что мясо и полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. При покупке готового продукта необходимо строго соблюдать условия и сроки, указанные на упаковке."Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от минус двух до плюс четырех градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники", — рассказала Стародубова.По ее словам, каждый день готовить блюдо категорически не рекомендуется, но можно запекать в фольге или на гриле рыбу и овощи, мясо кролика или цыпленка. Также медик посоветовала использовать выходные для укрепления здоровья, подвижного отдыха и общения с семьей.

https://ria.ru/20210430/shashlyki-1730603055.html

https://ria.ru/20210429/piknik-1730410110.html

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россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество