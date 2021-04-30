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Глава Европарламента вспомнил Толстого после запрета на въезд в Россию
Глава Европарламента вспомнил Толстого после запрета на въезд в Россию
Глава Европарламента Давид Сассоли, который попал в российские санкционные списки, заявил, что "это не остановит его от защиты прав человека", а также... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:39
2021-04-30T21:39
россия
давид сассоли
европарламент
вера юрова
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли, который попал в российские санкционные списки, заявил, что "это не остановит его от защиты прав человека", а также процитировал Льва Толстого.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве."Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать", - написал Сассоли.Глава Европарламента также процитировал "Войну и мир" Льва Толстого: "Как писал Толстой, "И нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды".
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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, еврокомиссия, в мире

Глава Европарламента вспомнил Толстого после запрета на въезд в Россию

21:39 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европарламента Давид Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли, который попал в российские санкционные списки, заявил, что "это не остановит его от защиты прав человека", а также процитировал Льва Толстого.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать", - написал Сассоли.
Глава Европарламента также процитировал "Войну и мир" Льва Толстого: "Как писал Толстой, "И нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды".
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентВера ЮроваЕврокомиссияВ мире
 
 
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