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В Германии назвали российские санкции необоснованными
В Германии назвали российские санкции необоснованными
Правительство ФРГ считает необоснованным решение о запрете на въезд в Россию восьми должностным лицам ЕС и отдельных стран-членов ЕС, включая главного прокурора РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:44
2021-04-30T23:44
2021-04-30T23:54
давид сассоли
вера юрова
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ считает необоснованным решение о запрете на въезд в Россию восьми должностным лицам ЕС и отдельных стран-членов ЕС, включая главного прокурора Берлина, говорится в заявлении МИД Германии."Федеральное правительство однозначно отвергает запрет на въезд в Россию восьми должностным лицам Европейского союза и отдельных стран-членов ЕС, включая главного прокурора Берлина. Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, необоснованны с точки зрения содержания. Они способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Россией", - заявили в ведомстве.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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давид сассоли, вера юрова, еврокомиссия, в мире, россия, мид германии, германия, берлин (город)