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https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730786781.html
Депутата ПАСЕ удивили санкции России против него
Депутата ПАСЕ удивили санкции России против него
Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр заявил РИА Новости, что его "очень удивляет" решение Москвы ввести против него... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:07
2021-04-30T23:10
россия
давид сассоли
европарламент
вера юрова
еврокомиссия
евросоюз
москва
в мире
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ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр заявил РИА Новости, что его "очень удивляет" решение Москвы ввести против него санкции.В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным."Это решение вызывает удивление, потому что сегодня напряженность в первую очередь касается России и Евросоюза, а Совет Европы не связан с этими санкционными мерами. Совет Европы не принимал никаких санкций в отношении России… Поэтому это решение меня очень удивляет", - сказал парламентарий.Он отметил, что санкции никак не повлияют на его депутатский мандат."Санкции не изменяют фактическую и юридическую базу по делу Навального. Это ничего не изменит. И если Россия, принимая такое решение, хочет иметь меньше контактов с докладчиком, то это только пойдет в ущерб ей, поскольку я не смогу отражать настолько точно информацию со стороны России", - заявил Мэр.Парламентарий подчеркнул, что продолжит "предлагать вести дискуссии с Россией". "И оставлю время, чтобы понять, хотят ли они сотрудничать по этому докладу и решениям Совета Европы, которые очень важны для них", - добавил он.
https://ria.ru/20210430/sassoli-1730781135.html
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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, еврокомиссия, евросоюз, москва, в мире

Депутата ПАСЕ удивили санкции России против него

23:07 30.04.2021 (обновлено: 23:10 30.04.2021)
 
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
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ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр заявил РИА Новости, что его "очень удивляет" решение Москвы ввести против него санкции.
В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.
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"Это решение вызывает удивление, потому что сегодня напряженность в первую очередь касается России и Евросоюза, а Совет Европы не связан с этими санкционными мерами. Совет Европы не принимал никаких санкций в отношении России… Поэтому это решение меня очень удивляет", - сказал парламентарий.
Он отметил, что санкции никак не повлияют на его депутатский мандат.
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"Санкции не изменяют фактическую и юридическую базу по делу Навального. Это ничего не изменит. И если Россия, принимая такое решение, хочет иметь меньше контактов с докладчиком, то это только пойдет в ущерб ей, поскольку я не смогу отражать настолько точно информацию со стороны России", - заявил Мэр.
Парламентарий подчеркнул, что продолжит "предлагать вести дискуссии с Россией". "И оставлю время, чтобы понять, хотят ли они сотрудничать по этому докладу и решениям Совета Европы, которые очень важны для них", - добавил он.
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентВера ЮроваЕврокомиссияЕвросоюзМоскваВ мире
 
 
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