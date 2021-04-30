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Россия ввела ответные санкции против Евросоюза
Россия ввела ответные санкции против Евросоюза
Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза, в том числе представителям официальных структур ЕС, сообщил МИД. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:14
2021-04-30T19:32
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза, в том числе представителям официальных структур ЕС, сообщил МИД.В черный список вошли:На Смоленской площади подчеркнули, что это ответ на ранее введенные санкции ЕС, которые идут "вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права". В ведомстве напомнили, что только в марте этого года шесть граждан России подверглись "неправомерным еэсовским ограничениям".Как отметили в МИД, все предложения Москвы "по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются".Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что имена фигурантов черного списка опубликовали "с учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений" в отношениях между Москвой и Брюсселем. Она добавила, что ноту об ответных шагах вручили главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730752548.html
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россия, евросоюз, в мире

Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

18:14 30.04.2021 (обновлено: 19:32 30.04.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза, в том числе представителям официальных структур ЕС, сообщил МИД.
В черный список вошли:
  • Иварс Аболиньш (Ivars Abolins), председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
  • Марис Балтиньш (Maris Baltins), директор Центра государственного языка Латвии;
  • Жак Мэр (Jacques Maire), член французской делегации в ПАСЕ;
  • Йорг Раупах (Jorg Raupach), руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
  • Давид Мария Сассоли (David Maria Sassoli), председатель Европейского парламента;
  • Оса Скотт (Asa Scott), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
  • Ильмар Томуск (Ilmar Tomusk), глава Языкового департамента Эстонии;
  • Вера Юрова (Vera Jourova), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
На Смоленской площади подчеркнули, что это ответ на ранее введенные санкции ЕС, которые идут "вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права". В ведомстве напомнили, что только в марте этого года шесть граждан России подверглись "неправомерным еэсовским ограничениям".
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Как отметили в МИД, все предложения Москвы "по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются".
Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что имена фигурантов черного списка опубликовали "с учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений" в отношениях между Москвой и Брюсселем. Она добавила, что ноту об ответных шагах вручили главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.
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Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
 
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