Россия ввела ответные санкции против Евросоюза
18:14 30.04.2021 (обновлено: 19:32 30.04.2021)
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
В черный список вошли:
- —Иварс Аболиньш (Ivars Abolins), председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
- —Марис Балтиньш (Maris Baltins), директор Центра государственного языка Латвии;
- —Жак Мэр (Jacques Maire), член французской делегации в ПАСЕ;
- —Йорг Раупах (Jorg Raupach), руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
- —Давид Мария Сассоли (David Maria Sassoli), председатель Европейского парламента;
- —Оса Скотт (Asa Scott), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
- —Ильмар Томуск (Ilmar Tomusk), глава Языкового департамента Эстонии;
- —Вера Юрова (Vera Jourova), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
На Смоленской площади подчеркнули, что это ответ на ранее введенные санкции ЕС, которые идут "вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права". В ведомстве напомнили, что только в марте этого года шесть граждан России подверглись "неправомерным еэсовским ограничениям".
Вчера, 18:11МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза
Как отметили в МИД, все предложения Москвы "по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются".
Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что имена фигурантов черного списка опубликовали "с учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений" в отношениях между Москвой и Брюсселем. Она добавила, что ноту об ответных шагах вручили главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.