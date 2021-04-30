https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730751707.html

Россия запретила въезд восьми гражданам стран ЕС

Россия запретила въезд восьми гражданам стран ЕС

Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:06

2021-04-30T18:06

2021-04-30T18:29

давид сассоли

европарламент

вера юрова

москва

парламентская ассамблея совета европы

берлин (город)

в мире

россия

евросоюз

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен в том числе глава Европарламента Давид Мария Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза."Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян", - говорится в заявлении МИД РФ.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

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давид сассоли, европарламент, вера юрова, москва, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), в мире, россия, евросоюз