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"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России
"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России
Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:28
2021-04-30T13:02
вальдемар гердт
россия
allseas
европарламент
северный поток — 2
евросоюз
москва
германия
сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России.Кого он имеет в виду под "третьей стороной", политик не уточнил.Он подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий останавливать строительство российского трубопровода или отключать от SWIFT. Тем более что в случае отказа от "Северного потока — 2" Германии придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, добавил Гердт. Это, по его мнению, серьезно скажется на экономическом положении страны. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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вальдемар гердт, россия, allseas, европарламент, северный поток — 2, евросоюз, москва, германия, сша, украина, в мире

"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России

06:28 30.04.2021 (обновлено: 13:02 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России.

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — сказал Гердт.

Кого он имеет в виду под "третьей стороной", политик не уточнил.
Он подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий останавливать строительство российского трубопровода или отключать от SWIFT. Тем более что в случае отказа от "Северного потока — 2" Германии придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, добавил Гердт. Это, по его мнению, серьезно скажется на экономическом положении страны.
Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Вальдемар ГердтРоссияAllseasЕвропарламентСеверный поток — 2ЕвросоюзМоскваГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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