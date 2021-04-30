https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России

"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России

Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:28

2021-04-30T06:28

2021-04-30T13:02

вальдемар гердт

россия

allseas

европарламент

северный поток — 2

евросоюз

москва

германия

сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России.Кого он имеет в виду под "третьей стороной", политик не уточнил.Он подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий останавливать строительство российского трубопровода или отключать от SWIFT. Тем более что в случае отказа от "Северного потока — 2" Германии придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, добавил Гердт. Это, по его мнению, серьезно скажется на экономическом положении страны. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

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москва

германия

сша

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