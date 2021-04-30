"Разруха и голод": в ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России
06:28 30.04.2021 (обновлено: 13:02 30.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил в беседе с телеканалом "360", кому выгодны санкции против России.
"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — сказал Гердт.
Кого он имеет в виду под "третьей стороной", политик не уточнил.
Он подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий останавливать строительство российского трубопровода или отключать от SWIFT. Тем более что в случае отказа от "Северного потока — 2" Германии придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, добавил Гердт. Это, по его мнению, серьезно скажется на экономическом положении страны.
Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.