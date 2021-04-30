https://ria.ru/20210430/samolet-1730633369.html

Вылетевший в Брюссель Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за неполадок

Вылетевший в Брюссель Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за неполадок

Пассажирский самолет Boeing-737 "Аэрофлота" рейсом Москва-Брюссель экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за технических проблем, рассказал РИА РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:48

2021-04-30T10:48

2021-04-30T10:57

брюссель

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-737 "Аэрофлота" рейсом Москва-Брюссель экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за технических проблем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Сегодня в 10.49 самолет благополучно приземлился в Шереметьево. После срабатывания датчика неуборки предкрылков [один из элементов механизации крыла] Boeing-737 "Аэрофлота" начал вырабатывать топливо, после чего вернулся в аэропорт", - сказал собеседник агентства.

брюссель

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия