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Вылетевший в Брюссель Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за неполадок
Вылетевший в Брюссель Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за неполадок
Пассажирский самолет Boeing-737 "Аэрофлота" рейсом Москва-Брюссель экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за технических проблем, рассказал РИА РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:48
2021-04-30T10:48
2021-04-30T10:57
брюссель
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-737 "Аэрофлота" рейсом Москва-Брюссель экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за технических проблем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Сегодня в 10.49 самолет благополучно приземлился в Шереметьево. После срабатывания датчика неуборки предкрылков [один из элементов механизации крыла] Boeing-737 "Аэрофлота" начал вырабатывать топливо, после чего вернулся в аэропорт", - сказал собеседник агентства.
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брюссель, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия