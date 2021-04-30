https://ria.ru/20210430/roskomnadzor-1730766198.html

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить страницу проекта RT

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить страницу проекта RT

Роскомнадзор потребовал от Facebook Inc "в максимально короткие сроки" снять все ограничения с аккаунта просветительского проекта RT RedFish и объяснить причины РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:23

2021-04-30T19:23

2021-04-30T23:40

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook Inc "в максимально короткие сроки" снять все ограничения с аккаунта просветительского проекта RT RedFish и объяснить причины его блокировки.В письме ведомства отмечается, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.Ранее в пресс-службе RT сообщили, что Facebook удалил страницу RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества". У аккаунта было 800 тысяч подписчиков. На канале пояснили, что публикации фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима. RT запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу RedFish.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В российском МИД создание помех работе российских СМИ назвали мракобесием.

https://ria.ru/20210430/ban-1730743916.html

https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире