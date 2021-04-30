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ФАС нашла нарушения в рекламе пива со Сталлоне и Шварценеггером
ФАС нашла нарушения в рекламе пива со Сталлоне и Шварценеггером
Татарстанское УФАС России признало ненадлежащей рекламу пива с образами Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне из-за отсутствия упоминания о вреде... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:18
2021-04-30T22:18
2021-04-30T22:18
россия
зеленодольск
сильвестр сталлоне
арнольд шварценеггер
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Татарстанское УФАС России признало ненадлежащей рекламу пива с образами Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне из-за отсутствия упоминания о вреде чрезмерного употребления алкоголя, сообщается на сайте ведомства.По данным УФАС, рекламная конструкция с изображением Сталлоне и Шварценеггера была установлена на одной из улиц Зеленодольска. Рекламодателем и рекламораспространителем являлись два жителя города. Один из них подготовил рекламу, другой – разметил её на щите."Фотографии известных актеров использовались в рекламе самарского пенного напитка под маркой "Жигулёвское". Среди рекламных слоганов в нарушение закона отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя", - говорится в сообщении.Татарстанским УФАС России реклама признана несоответствующей требованиям части 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе". В отношении нарушителей рассматривается вопрос о применении мер административной ответственности, подчеркивается в сообщении.
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