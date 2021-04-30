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МИД призвал Киргизию и Таджикистан решить разногласия путем переговоров
МИД призвал Киргизию и Таджикистан решить разногласия путем переговоров
Россия призывает Киргизию и Таджикистан принять меры для недопущения повторения инцидентов на границе, готова содействовать решению любых спорных вопросов между РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:22
2021-04-30T11:33
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
москва
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия призывает Киргизию и Таджикистан принять меры для недопущения повторения инцидентов на границе, готова содействовать решению любых спорных вопросов между сторонами политико-дипломатическими методами, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы."Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов", - указывается в сообщении.В нем отмечено, что МИД поддерживает решение Бишкека и Душанбе создать совместную рабочую группу для информационной работы с населением, патрулирования и мониторинга обстановки в приграничной зоне."Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - заключается в комментарии Захаровой.Ситуация на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии стабилизировалась, но напряженность все еще сохраняется, заявил МИД РФ."В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими нам Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть человеческие жертвы. Значительное число пострадавших с обеих сторон. На данный момент обстановка стабилизировалась, но напряжённость все еще сохраняется", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой."Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим" - добавили в ведомстве.Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений, заявил МИД РФ."Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договорённости между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряжённой ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, москва, таджикистан, киргизия, в мире

МИД призвал Киргизию и Таджикистан решить разногласия путем переговоров

11:22 30.04.2021 (обновлено: 11:33 30.04.2021)
 
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Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия призывает Киргизию и Таджикистан принять меры для недопущения повторения инцидентов на границе, готова содействовать решению любых спорных вопросов между сторонами политико-дипломатическими методами, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
"Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов", - указывается в сообщении.
В нем отмечено, что МИД поддерживает решение Бишкека и Душанбе создать совместную рабочую группу для информационной работы с населением, патрулирования и мониторинга обстановки в приграничной зоне.
"Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - заключается в комментарии Захаровой.
Ситуация на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии стабилизировалась, но напряженность все еще сохраняется, заявил МИД РФ.
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Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими нам Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть человеческие жертвы. Значительное число пострадавших с обеих сторон. На данный момент обстановка стабилизировалась, но напряжённость все еще сохраняется", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим" - добавили в ведомстве.
Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений, заявил МИД РФ.
"Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договорённости между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряжённой ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРоссияМоскваТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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