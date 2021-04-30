https://ria.ru/20210430/ravviny-1730719024.html

Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле

Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле

Трагедия, случившаяся во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, огромна и по числу жертв сопоставима с терактом, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:00

2021-04-30T16:00

2021-04-30T16:00

религия и мировоззрение

пинхас гольдшмидт

израиль

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Трагедия, случившаяся во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, огромна и по числу жертв сопоставима с терактом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек."Это огромная трагедия, число жертв сопоставимо с крупными террористическими актами. И от имени еврейской общины мы выражаем глубочайшие соболезнования всем семьям, потерявшим близких. Мы будем усилено молиться за выздоровление пострадавших", - сказал Борода.Он отметил, что на данный момент "очень трудно давать какую-либо оценку, так как нет никаких официальных заявлений"."Разные источники сообщают и об обрушении трибуны, и о коллапсе на лестнице, и о превышение нормы людей. Но так ли это на самом деле, мы сейчас точно не можем сказать. Массовые мероприятия – это всегда колоссальная ответственность не только структур, которые обеспечивают безопасность, но и самих людей. Уверен, что будет проведено доскональное расследование произошедшего", - заключил собеседник агентства.Свои соболезнования также выразил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. "Мы шокированы и скорбим о катастрофе на горе Мерон, произошедшей во время празднования Лаг ба-Омер. Наши молитвы с пострадавшими и их семьями", - сказал Гольдшмидт РИА Новости.Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.

https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html

https://ria.ru/20210430/lazar-1730629751.html

израиль

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пинхас гольдшмидт, израиль