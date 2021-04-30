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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210430/ravviny-1730719024.html
Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле
Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле
Трагедия, случившаяся во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, огромна и по числу жертв сопоставима с терактом, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:00
2021-04-30T16:00
религия и мировоззрение
пинхас гольдшмидт
израиль
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Трагедия, случившаяся во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, огромна и по числу жертв сопоставима с терактом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек."Это огромная трагедия, число жертв сопоставимо с крупными террористическими актами. И от имени еврейской общины мы выражаем глубочайшие соболезнования всем семьям, потерявшим близких. Мы будем усилено молиться за выздоровление пострадавших", - сказал Борода.Он отметил, что на данный момент "очень трудно давать какую-либо оценку, так как нет никаких официальных заявлений"."Разные источники сообщают и об обрушении трибуны, и о коллапсе на лестнице, и о превышение нормы людей. Но так ли это на самом деле, мы сейчас точно не можем сказать. Массовые мероприятия – это всегда колоссальная ответственность не только структур, которые обеспечивают безопасность, но и самих людей. Уверен, что будет проведено доскональное расследование произошедшего", - заключил собеседник агентства.Свои соболезнования также выразил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. "Мы шокированы и скорбим о катастрофе на горе Мерон, произошедшей во время празднования Лаг ба-Омер. Наши молитвы с пострадавшими и их семьями", - сказал Гольдшмидт РИА Новости.Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.
https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html
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пинхас гольдшмидт, израиль

Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле

16:00 30.04.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunНа месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле
На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Трагедия, случившаяся во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, огромна и по числу жертв сопоставима с терактом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.
"Это огромная трагедия, число жертв сопоставимо с крупными террористическими актами. И от имени еврейской общины мы выражаем глубочайшие соболезнования всем семьям, потерявшим близких. Мы будем усилено молиться за выздоровление пострадавших", - сказал Борода.
Он отметил, что на данный момент "очень трудно давать какую-либо оценку, так как нет никаких официальных заявлений".
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Давка в Израиле: почему религиозный праздник обернулся жертвами
"Разные источники сообщают и об обрушении трибуны, и о коллапсе на лестнице, и о превышение нормы людей. Но так ли это на самом деле, мы сейчас точно не можем сказать. Массовые мероприятия – это всегда колоссальная ответственность не только структур, которые обеспечивают безопасность, но и самих людей. Уверен, что будет проведено доскональное расследование произошедшего", - заключил собеседник агентства.
Свои соболезнования также выразил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. "Мы шокированы и скорбим о катастрофе на горе Мерон, произошедшей во время празднования Лаг ба-Омер. Наши молитвы с пострадавшими и их семьями", - сказал Гольдшмидт РИА Новости.
Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.
Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтИзраиль
 
 
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