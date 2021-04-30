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Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
Результаты крупномасштабного исследования захоронений VI-XVI веков в Великобритании показали, что заболеваемость раком в средние века была примерно в десять раз РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:00
2021-04-30T02:00
археология
биология
рак
здоровье
кембриджский университет
великобритания
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результаты крупномасштабного исследования захоронений VI-XVI веков в Великобритании показали, что заболеваемость раком в средние века была примерно в десять раз выше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.Британские ученые провели первое в своем роде исследование 143 скелетов с шести средневековых кладбищ в городе Кембридж и его окрестностях. С помощью рентгена и компьютерной томографии они выявили признаки рака во внутренних частях костей, а не только на их поверхности.Предыдущие исследования исторической заболеваемости раком на основе археологических данных ограничивались изучением внешних повреждений костей, и на основе их результатов был сделан вывод, что рак в средние века поражал менее одного процента населения. Новые данные показывает, что уровень онкологических заболеваний был примерно на порядок выше — от 9 до 14 процентов."Большинство раковых заболеваний формируется в мягких тканях органов, которые давно деградировали в средневековых останках. Лишь некоторые виды рака распространяются на кости, и лишь некоторые из них видны на их поверхности, поэтому мы искали признаки злокачественного новообразования внутри костей", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи доктора Пирса Митчелла (Piers Mitchell). "Используя компьютерную томографию, мы смогли увидеть раковые образования, скрытые внутри костей, которые снаружи выглядели совершенно нормальными", — продолжает еще один автор исследования доктор Дженна Диттмар (Jenna Dittmar) из Института археологических исследований Макдональда.Современные исследования показывают, что от трети до половины людей с раком мягких тканей имеют также поражения костей. Авторы использовали эти данные для оценки общего уровня заболеваемости в средневековой Британии исходя из количества метастазов в ископаемых костях."До сих пор считалось, что наиболее серьезными причинами плохого здоровья средневековых людей были инфекционные заболевания, такие как дизентерия и бубонная чума, а также недоедание и травмы в результате несчастных случаев или военных действий, — говорит Диттмар. — Теперь мы должны добавить рак как один из основных видов болезней, от которых страдали люди средневековья".В современной Великобритании к моменту смерти рак выявляют у 40-50 процентов населения. Учитывая то, что продолжительность жизни в средние века была существенно ниже, чем сейчас, а также то, что люди тогда не подвергались воздействию табака, промышленных выбросов и прочих канцерогенных химикатов, уровень заболеваемости всего в 3-4 раза ниже, чем современный, ученые оценивают как весьма высокий.Останки скелетов, исследованные в рамках исследования, были обнаружены рядом с тремя деревнями в окрестностях Кембриджа, а также на трех кладбищах самого Кембриджа — в средневековом центре университетского городка, на месте бывшего монастыря августинцев и на месте благотворительной больницы по уходу за больными и обездоленными, ныне входящей в состав колледжа Святого Иоанна.Из 143 скелетов ученые обнаружили признаки злокачественных новообразований в костях пяти человек. В основном повреждения были сосредоточены в костях таза, а у одного мужчины средних лет исследователи отметили небольшие изменения по всему скелету, что свидетельствует о наличии у него рака крови.Авторы надеются в будущем продолжить раскопки, чтобы расширить выборку, что позволит повысить достоверность результатов.
https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html
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археология, биология, рак, здоровье, кембриджский университет, великобритания

Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века

02:00 30.04.2021
 
© Фото : Jenna DittmarСредневековая кость позвоночника с метастазами рака
Средневековая кость позвоночника с метастазами рака - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Jenna Dittmar
Средневековая кость позвоночника с метастазами рака
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результаты крупномасштабного исследования захоронений VI-XVI веков в Великобритании показали, что заболеваемость раком в средние века была примерно в десять раз выше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.
Британские ученые провели первое в своем роде исследование 143 скелетов с шести средневековых кладбищ в городе Кембридж и его окрестностях. С помощью рентгена и компьютерной томографии они выявили признаки рака во внутренних частях костей, а не только на их поверхности.
Предыдущие исследования исторической заболеваемости раком на основе археологических данных ограничивались изучением внешних повреждений костей, и на основе их результатов был сделан вывод, что рак в средние века поражал менее одного процента населения. Новые данные показывает, что уровень онкологических заболеваний был примерно на порядок выше — от 9 до 14 процентов.
"Большинство раковых заболеваний формируется в мягких тканях органов, которые давно деградировали в средневековых останках. Лишь некоторые виды рака распространяются на кости, и лишь некоторые из них видны на их поверхности, поэтому мы искали признаки злокачественного новообразования внутри костей", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи доктора Пирса Митчелла (Piers Mitchell).
"Используя компьютерную томографию, мы смогли увидеть раковые образования, скрытые внутри костей, которые снаружи выглядели совершенно нормальными", — продолжает еще один автор исследования доктор Дженна Диттмар (Jenna Dittmar) из Института археологических исследований Макдональда.
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Современные исследования показывают, что от трети до половины людей с раком мягких тканей имеют также поражения костей. Авторы использовали эти данные для оценки общего уровня заболеваемости в средневековой Британии исходя из количества метастазов в ископаемых костях.
"До сих пор считалось, что наиболее серьезными причинами плохого здоровья средневековых людей были инфекционные заболевания, такие как дизентерия и бубонная чума, а также недоедание и травмы в результате несчастных случаев или военных действий, — говорит Диттмар. — Теперь мы должны добавить рак как один из основных видов болезней, от которых страдали люди средневековья".
В современной Великобритании к моменту смерти рак выявляют у 40-50 процентов населения. Учитывая то, что продолжительность жизни в средние века была существенно ниже, чем сейчас, а также то, что люди тогда не подвергались воздействию табака, промышленных выбросов и прочих канцерогенных химикатов, уровень заболеваемости всего в 3-4 раза ниже, чем современный, ученые оценивают как весьма высокий.
Останки скелетов, исследованные в рамках исследования, были обнаружены рядом с тремя деревнями в окрестностях Кембриджа, а также на трех кладбищах самого Кембриджа — в средневековом центре университетского городка, на месте бывшего монастыря августинцев и на месте благотворительной больницы по уходу за больными и обездоленными, ныне входящей в состав колледжа Святого Иоанна.
Из 143 скелетов ученые обнаружили признаки злокачественных новообразований в костях пяти человек. В основном повреждения были сосредоточены в костях таза, а у одного мужчины средних лет исследователи отметили небольшие изменения по всему скелету, что свидетельствует о наличии у него рака крови.
Авторы надеются в будущем продолжить раскопки, чтобы расширить выборку, что позволит повысить достоверность результатов.
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