https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html

Путин назвал День Победы главным праздником

Путин назвал День Победы главным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:37

2021-04-30T14:37

2021-04-30T14:41

россия

день победы

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_8b466f9288be7bcc969164321840abe8.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 мая остается главным праздником в РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", - подчеркнул Путин.Он также отметил, что "Слово солдата победы" - это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву."Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - заключил президент.

https://ria.ru/20210430/parad-1730660035.html

https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, владимир путин, москва, общество