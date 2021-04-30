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Путин назвал День Победы главным праздником
Путин назвал День Победы главным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:37
2021-04-30T14:41
россия
день победы
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 мая остается главным праздником в РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", - подчеркнул Путин.Он также отметил, что "Слово солдата победы" - это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву."Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - заключил президент.
https://ria.ru/20210430/parad-1730660035.html
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россия, день победы, владимир путин, москва, общество

Путин назвал День Победы главным праздником

14:37 30.04.2021 (обновлено: 14:41 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 мая остается главным праздником в РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", - подчеркнул Путин.
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Он также отметил, что "Слово солдата победы" - это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.
Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву.
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"Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - заключил президент.
 
РоссияДень ПобедыВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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