https://ria.ru/20210430/putin-1730672557.html

Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия россиян Путину

Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия россиян Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:19

2021-04-30T13:19

2021-04-30T13:19

вциом

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,9% указали главу государства, 28,8% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,8%, не одобряют его деятельность 27,5%.Опрос проводился с 19 по 25 апреля. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, владимир путин, общество