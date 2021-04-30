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Пушков объяснил, зачем США прекратили выдачу неиммиграционных виз
Пушков объяснил, зачем США прекратили выдачу неиммиграционных виз
США, резко сократив объемы оказания консульских услуг, хотят настроить россиян против властей, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:22
2021-04-30T18:30
россия
реакция на санкции
вашингтон
санкции
совет федерации рф
посольство сша в рф
алексей пушков
москва
сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США, резко сократив объемы оказания консульских услуг, хотят настроить россиян против властей, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд"."Это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян. &lt;…&gt; Их цель — вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции", — подчеркнул он.Пушков попросил соотечественников не забывать о том, что обострение отношений между двумя странами спровоцировала американская сторона.Ранее посольство США в России объявило о намерении прекратить выдачу неиммиграционных виз и сократить штат консульского отдела на 75 процентов. В апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции и объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва ответила зеркально и анонсировала прекращение деятельности американских НПО, подконтрольных Вашингтону.Посольству США также запретят нанимать на работу россиян, а остающимся в стране американским дипломатам ограничат свободу передвижения, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Вдобавок Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
https://ria.ru/20210430/obnulenie-1730666091.html
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россия, реакция на санкции, вашингтон, санкции, совет федерации рф, посольство сша в рф, алексей пушков, москва, сша, в мире

Пушков объяснил, зачем США прекратили выдачу неиммиграционных виз

17:22 30.04.2021 (обновлено: 18:30 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США, резко сократив объемы оказания консульских услуг, хотят настроить россиян против властей, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд".
"Это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян. <…> Их цель — вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции", — подчеркнул он.
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Пушков попросил соотечественников не забывать о том, что обострение отношений между двумя странами спровоцировала американская сторона.
Ранее посольство США в России объявило о намерении прекратить выдачу неиммиграционных виз и сократить штат консульского отдела на 75 процентов.
В апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции и объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва ответила зеркально и анонсировала прекращение деятельности американских НПО, подконтрольных Вашингтону.
Посольству США также запретят нанимать на работу россиян, а остающимся в стране американским дипломатам ограничат свободу передвижения, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Вдобавок Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
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РоссияРеакция на санкцииВашингтонСанкцииСовет Федерации РФПосольство США в РФАлексей ПушковМоскваСШАВ мире
 
 
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