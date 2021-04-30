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Лжесвидетелям по делу Ефремова грозит до двух лет исправительных работ
Лжесвидетелям по делу Ефремова грозит до двух лет исправительных работ
Гособвинитель попросил суд назначить исправительные работы Александру Кобцу – первому подсудимому по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:58
2021-04-30T12:58
2021-04-30T15:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд назначить исправительные работы Александру Кобцу – первому подсудимому по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Для еще двух лжесвидетелей, Александра Кобца и Тевана Бадасяна, прокуратура тоже запросила 1 год 10 месяцев исправительных работ. Все три дела о лжесвидетельстве рассматриваются в Пресненском суде по отдельности.Вину ни один из них не признал. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе процесса по делу о смертельной аварии Андрей Гаев и его друг слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html
https://ria.ru/20210423/lzhesvideteli-1729687369.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд назначить исправительные работы Александру Кобцу – первому подсудимому по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд назначить Кобцу 1 год 10 месяцев исправительных работ, признать его виновным по части 1 статьи 307 УК РФ "Заведомо ложные показание", - заявил прокурор в ходе прений.
Для еще двух лжесвидетелей, Александра Кобца и Тевана Бадасяна
, прокуратура тоже запросила 1 год 10 месяцев исправительных работ. Все три дела о лжесвидетельстве рассматриваются в Пресненском суде по отдельности.
Вину ни один из них не признал. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы
пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, впоследствии умер в больнице.
В ходе процесса по делу о смертельной аварии Андрей Гаев и его друг слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".
Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.