https://ria.ru/20210430/prigovor-1730731793.html

Второй свидетель по делу Ефремова получил 1,5 года исправительных работ

Второй свидетель по делу Ефремова получил 1,5 года исправительных работ

Пресненский суд Москвы в пятницу признал Александра Кобца, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве и назначил РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:48

2021-04-30T16:48

2021-04-30T16:48

теван бадасян

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу признал Александра Кобца, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве и назначил 1,5 года исправительных работ, передаёт корреспондент РИА Новости.Прокурор ранее просил назначить мужчине 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от его зарплаты в доход государства.Кобец уже второй осужденный в рамках этой истории. Тот же Пресненский суд ранее приговорил другого лжесвидетеля Тевана Бадасяна к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.Сегодня также ожидается оглашение приговора по третьему делу о лжесвидетельстве в пользу Ефремова - в отношении Андрея Гаева. Вину ни один из них не признал.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе процесса по делу о смертельной аварии слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html

https://ria.ru/20210423/lzhesvideteli-1729687369.html

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теван бадасян, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, москва, происшествия