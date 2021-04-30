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Московский суд приговорил члена Таганской ОПГ к 14 годам колонии
Московский суд приговорил члена Таганской ОПГ к 14 годам колонии
Московский городской суд в пятницу приговорил к 14 годам колонии строгого режима участника банды "Таганские" Юрия Малиновского, причастного к пяти убийствам и... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:04
2021-04-30T16:04
2021-04-30T16:04
россия
московский городской суд
москва
ярославская область
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Московский городской суд в пятницу приговорил к 14 годам колонии строгого режима участника банды "Таганские" Юрия Малиновского, причастного к пяти убийствам и ряду других преступлений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Там же добавляется, что Малиновский был осужден за бандитизм, участие в преступном сообществе, убийство, похищение человека, вымогательство, грабеж, а также за незаконный оборот оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ.В сообщении уточняется, что суд приговорил Малиновского "к 14 годам исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 1,5 миллиона рублей". Приговор в законную силу не вступил, поясняет ведомство.Добавляется, что Малиновский входил в состав банды, созданной в 2002 году на базе группировки "Таганские" для нападения на граждан, совершения убийств и других преступлений. Сам Малиновский был причастен к совершению пяти убийств, а также других преступлений. Так, в марте 2003 года из-за конфликтной ситуации внутри банды Малиновский участвовал в организации убийства одного из ее членов. В январе 2004 года из мести за убийство своего товарища по ОПГ Малиновский принял участие в убийстве члена другой бандитской группировки.Также в суде было установлено, что Малиновский причастен к похищению и убийству в 2004 году бизнесмена из Ярославской области, а также к убийству в июне 2008 года директора ОАО "Роспищепром", который пытался предотвратить хищение прав собственности на принадлежащее предприятию здание, расположенное в центре столицы. Отмечается, что Малиновский являлся участником убийства в феврале 2008 года юриста ЗАО "Универмаг Москва", который пытался вернуть в собственность здание универмага, отчужденное в пользу членов "Таганской".В прокуратуре уточняют, что помимо этого Малиновский совершил преступления, связанные с оборотом огнестрельного и другого оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, находившихся на "вооружении" Таганской ОПГ.По данным ведомства, преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности его руководителя Жирноклеева, а затем и ряда других участников. В отношении остальных участников банды расследование продолжается.Отмечается, что уголовное дело в отношении Малиновского было выделено в отдельное производство в связи с заключением им с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.
https://ria.ru/20210421/bandit-1729322616.html
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россия, московский городской суд, москва, ярославская область, происшествия
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Московский городской суд
в пятницу приговорил к 14 годам колонии строгого режима участника банды "Таганские" Юрия Малиновского, причастного к пяти убийствам и ряду других преступлений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы Юрия Малиновского", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там же добавляется, что Малиновский был осужден за бандитизм, участие в преступном сообществе, убийство, похищение человека, вымогательство, грабеж, а также за незаконный оборот оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ.
В сообщении уточняется, что суд приговорил Малиновского "к 14 годам исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 1,5 миллиона рублей". Приговор в законную силу не вступил, поясняет ведомство.
Добавляется, что Малиновский входил в состав банды, созданной в 2002 году на базе группировки "Таганские" для нападения на граждан, совершения убийств и других преступлений. Сам Малиновский был причастен к совершению пяти убийств, а также других преступлений. Так, в марте 2003 года из-за конфликтной ситуации внутри банды Малиновский участвовал в организации убийства одного из ее членов. В январе 2004 года из мести за убийство своего товарища по ОПГ Малиновский принял участие в убийстве члена другой бандитской группировки.
Также в суде было установлено, что Малиновский причастен к похищению и убийству в 2004 году бизнесмена из Ярославской области
, а также к убийству в июне 2008 года директора ОАО "Роспищепром", который пытался предотвратить хищение прав собственности на принадлежащее предприятию здание, расположенное в центре столицы. Отмечается, что Малиновский являлся участником убийства в феврале 2008 года юриста ЗАО "Универмаг Москва", который пытался вернуть в собственность здание универмага, отчужденное в пользу членов "Таганской".
В прокуратуре уточняют, что помимо этого Малиновский совершил преступления, связанные с оборотом огнестрельного и другого оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, находившихся на "вооружении" Таганской ОПГ.
По данным ведомства, преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве
22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности его руководителя Жирноклеева, а затем и ряда других участников. В отношении остальных участников банды расследование продолжается.
Отмечается, что уголовное дело в отношении Малиновского было выделено в отдельное производство в связи с заключением им с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.