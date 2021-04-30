https://ria.ru/20210430/prigovor-1730703098.html

В Твери женщина получила десять лет колонии за поджог пенсионера-инвалида

В Твери женщина получила десять лет колонии за поджог пенсионера-инвалида

Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Твери, которая облила спиртосодержащей жидкостью и подожгла своего знакомого, беспомощного инвалида, который потом... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:54

2021-04-30T14:54

2021-04-30T14:54

тверь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Твери, которая облила спиртосодержащей жидкостью и подожгла своего знакомого, беспомощного инвалида, который потом скончался в больнице, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.По данным СК, 10 мая 2019 года женщина находилась в коммунальной квартире, расположенной в поселке Химинститута города Твери. С ней были трое знакомых, в том числе пенсионер, который в силу возраста, инвалидности и физического состояния передвигался только ползком на четвереньках.С ожогами первой-третьей степени 35% поверхности тела мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался.В отношении женщины было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего"."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20200728/1574998533.html

тверь

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тверь, происшествия