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В Твери женщина получила десять лет колонии за поджог пенсионера-инвалида
В Твери женщина получила десять лет колонии за поджог пенсионера-инвалида
Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Твери, которая облила спиртосодержащей жидкостью и подожгла своего знакомого, беспомощного инвалида, который потом... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:54
2021-04-30T14:54
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Твери, которая облила спиртосодержащей жидкостью и подожгла своего знакомого, беспомощного инвалида, который потом скончался в больнице, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.По данным СК, 10 мая 2019 года женщина находилась в коммунальной квартире, расположенной в поселке Химинститута города Твери. С ней были трое знакомых, в том числе пенсионер, который в силу возраста, инвалидности и физического состояния передвигался только ползком на четвереньках.С ожогами первой-третьей степени 35% поверхности тела мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался.В отношении женщины было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего"."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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тверь, происшествия

В Твери женщина получила десять лет колонии за поджог пенсионера-инвалида

14:54 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Твери, которая облила спиртосодержащей жидкостью и подожгла своего знакомого, беспомощного инвалида, который потом скончался в больнице, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным СК, 10 мая 2019 года женщина находилась в коммунальной квартире, расположенной в поселке Химинститута города Твери. С ней были трое знакомых, в том числе пенсионер, который в силу возраста, инвалидности и физического состояния передвигался только ползком на четвереньках.
"В ходе распития алкогольных напитков женщина, в связи с отказом пенсионера употребить спиртное, сначала из стакана, а после повторного отказа употребить спиртное, из канистры облила пенсионера спиртосодержащей легковоспламеняющейся жидкостью, после чего взяла зажигалку и подожгла его", - говорится в сообщении.
С ожогами первой-третьей степени 35% поверхности тела мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался.
В отношении женщины было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ольга Соколова - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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