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Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии
Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии
Совет Федерации получил официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов, сформирует делегацию, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:25
2021-04-30T15:38
башар асад
григорий карасин
россия
совет федерации рф
сирия
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совет Федерации получил официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов, сформирует делегацию, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета верхней палаты Григорий Карасин.Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Заявки на участие подали 51 кандидат, включая действующего президента страны Башара Асада. Принять участие в гонке за кресло президента смогут те кандидаты, которые наберут не менее 35 голосов депутатов."Мы получили официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов в САР", - сказал Карасин."Сформируем группу наблюдателей, но это будет позднее", - отметил сенатор.
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башар асад, григорий карасин, россия, совет федерации рф, сирия, политика

Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии

15:25 30.04.2021 (обновлено: 15:38 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совет Федерации получил официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов, сформирует делегацию, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета верхней палаты Григорий Карасин.
Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Заявки на участие подали 51 кандидат, включая действующего президента страны Башара Асада. Принять участие в гонке за кресло президента смогут те кандидаты, которые наберут не менее 35 голосов депутатов.
"Мы получили официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов в САР", - сказал Карасин.
"Сформируем группу наблюдателей, но это будет позднее", - отметил сенатор.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 13:24
МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии
 
Башар АсадГригорий КарасинРоссияСовет Федерации РФСирияПолитика
 
 
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