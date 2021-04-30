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Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии
Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии
Совет Федерации получил официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов, сформирует делегацию, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:25
2021-04-30T15:25
2021-04-30T15:38
башар асад
григорий карасин
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сирия
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совет Федерации получил официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов, сформирует делегацию, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета верхней палаты Григорий Карасин.Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Заявки на участие подали 51 кандидат, включая действующего президента страны Башара Асада. Принять участие в гонке за кресло президента смогут те кандидаты, которые наберут не менее 35 голосов депутатов."Мы получили официальное приглашение от сирийской стороны наблюдать за ходом президентских выборов в САР", - сказал Карасин."Сформируем группу наблюдателей, но это будет позднее", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20210430/mid-1730674117.html
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башар асад, григорий карасин, россия, совет федерации рф, сирия, политика