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В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП на Ставрополье

В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП на Ставрополье

Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:16

2021-04-30T19:16

2021-04-30T23:35

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус, сообщил начальник УГИБДД по региону Алексей Сафонов.В 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик DAF и Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Водитель "Лады" нарушил правила и столкнулся с грузовиком, который придавил собой микроавтобус.По данным ГИБДД, в Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.Двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Ставрополь.Как сообщил источник РИА Новости в Волгоградской области, в микроавтобусе ехали 19 человек, из них трое — родственники водителя.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус. 2021-04-30T19:16 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, ставропольский край, происшествия