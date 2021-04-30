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В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП на Ставрополье
В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП на Ставрополье
Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:16
2021-04-30T19:16
2021-04-30T23:35
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус, сообщил начальник УГИБДД по региону Алексей Сафонов.В 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик DAF и Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Водитель "Лады" нарушил правила и столкнулся с грузовиком, который придавил собой микроавтобус.По данным ГИБДД, в Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.Двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Ставрополь.Как сообщил источник РИА Новости в Волгоградской области, в микроавтобусе ехали 19 человек, из них трое — родственники водителя.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730766542_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_996db668fc3974de0d9e37a2ce2ac6d4.jpg
Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-04-30T19:16
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PT0M34S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, ставропольский край, происшествия
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае
, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус, сообщил начальник УГИБДД по региону Алексей Сафонов
.
В 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик DAF и Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск
.
Водитель "Лады" нарушил правила и столкнулся с грузовиком, который придавил собой микроавтобус.
По данным ГИБДД, в Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.
Двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Ставрополь.
Как сообщил источник РИА Новости в Волгоградской области, в микроавтобусе ехали 19 человек, из них трое — родственники водителя.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.