Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников
13:13 30.04.2021 (обновлено: 13:18 30.04.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не сократят ли январские каникулы из-за решения продлить майские.
Он подчеркнул, что никаких решений на этот счёт не принималось.
"Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.