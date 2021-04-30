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Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников
Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников
В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:13
2021-04-30T13:18
россия
администрация президента россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что никаких решений на этот счёт не принималось."Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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россия, администрация президента россии, дмитрий песков, общество

Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников

13:13 30.04.2021 (обновлено: 13:18 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не сократят ли январские каникулы из-за решения продлить майские.

Он подчеркнул, что никаких решений на этот счёт не принималось.
"Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
 
РоссияАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковОбщество
 
 
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