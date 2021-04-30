https://ria.ru/20210430/prazdniki-1730670230.html

Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников

Песков ответил на вопрос о компенсации майских каникул за счет праздников

В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:18

россия

администрация президента россии

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что долгие выходные в мае вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что никаких решений на этот счёт не принималось."Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, администрация президента россии, дмитрий песков, общество