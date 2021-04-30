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Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, служит годичным праздником ведьм, собирающихся в эту ночь вокруг своего... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:06
2021-04-30T02:06
вальпургиева ночь
справки
в мире
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Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, служит годичным праздником ведьм, собирающихся в эту ночь вокруг своего повелителя-сатаны, на высокой, недоступной горе Броккен, где и справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось около конца VIII столетия. Считалось, что нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола. Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.У древних славян 1 мая – День весны и начала лета. Язычники верили, что в ночь с 30 апреля в белом одеянии ходит по земле бог плодородия Ярило. Что же касается ведьм, то, по русскому поверью, в это время они собираются на Лысой горе. В конце VIII столетия в эпоху главенства христианства все те, кто не мог сразу отказаться от языческих обрядов, несмотря на строгое запрещение, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы песнями и плясками, встретить 1 мая. Название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году Событие Вальпургиевой ночи было выведено также немецким поэтом Иоганном Гете в первой части "Фауста".В ночь на 1 мая в странах Европы и в настоящее время многие отмечают языческий праздник, встречают наступление теплой весны. В Швеции чаще всего в этот день люди собираются в парках – так отмечают в Упсале, Лунде, Мальме. В Стокгольме, в этнографическом музее под открытым небом Скансен, проводятся крупнейшие вальпургиевские торжества в стране. Зажигают огромный костер, водят хороводы, поют хором.30 апреля и 1 мая финны отмечают Ваппу – один из самых главных праздников страны. В нем перемешались и древние традиции Вальпургиевой ночи, и День труда и студентов, и встреча весны. Многие носят белые студенческие фуражки (их традиционно надевают выпускники гимназий). Ее водружают даже на голову центральной скульптуры (фигура обнаженной девушки) фонтана Хавис Аманда на Рыночной площади в Хельсинки.Веселье начинается вечером 30 апреля и перетекает в Первомай (официальный выходной). Улицы украшают флагами и воздушными шарами, все одеваются ярко, пьют сидр и легкие игристые вина, устраивают пикники.В Чехии и Словакии главный обряд праздника – нарядить Майское дерево (ель или пихту). На него вешают разноцветные ленты, платки, румяные калачи. Магазины готовят спецпредложения для тех, кто нарядится нечистью или просто решит не отступать от традиций: бутерброды, колбаски и мясо на гриле. Также принято разжигать костры на холмах, чтобы защититься от ведьм. В некоторых регионах сжигают их чучело или метлы. Возле огня едят, поют, танцуют.В Великобритании до сих пор отмечают Бельтейн – кельтский праздник, связанный с поверьями друидов. Особенно он популярен в селах, где разжигают костры на холмах, водят хороводы вокруг Майского шеста (высокая деревянная жердь, украшенная лентами, которая символизирует Мировое древо), украшают ветвями двери домов, а во дворах "высаживают" майский куст – его делают из веток рябины. Многие обряды на Бельтейн посвящены плодородию, мужской и женской силе. Таков ритуальный брак Майской королевы и Майского короля, которых выбирают из участников торжества.В Германии в Вальпургиеву ночь по всей стране, особенно рядом с горой Броккен, расположенной в национальном парке Гарц, жгут ведьминские костры. Их огни, по народным поверьям, вытесняют зиму. Почти в каждой немецкой деревне складывают высокие кучи хвороста и поджигают на них соломенные чучела ведьм, символа холодного времени года. Вечером сотни людей собираются вокруг костров, пляшут, поют и устраивают трапезы. Многие украшают свои дома фигурками ведьм, а на ручки дверей вешают пучки трав от злых духов. Некоторые и сами наряжаются в костюмы разной нечисти и отправляются на гору Броккен, где проходит театрализованное представление по мотивам "Фауста" Гете. В 2020 году в период пандемии все связанные с Вальпургиевой ночью гуляния перешли в онлайн-формат. В 2021 году очные массовые мероприятия также отменены. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вальпургиева ночь, справки, в мире

Вальпургиева ночь

02:06 30.04.2021
 
© AP Photo / Jens MeyerЛюди в тематических костюмах во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте
Люди в тематических костюмах во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, служит годичным праздником ведьм, собирающихся в эту ночь вокруг своего повелителя-сатаны, на высокой, недоступной горе Броккен, где и справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось около конца VIII столетия.
Считалось, что нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.
Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.
У древних славян 1 мая – День весны и начала лета. Язычники верили, что в ночь с 30 апреля в белом одеянии ходит по земле бог плодородия Ярило. Что же касается ведьм, то, по русскому поверью, в это время они собираются на Лысой горе.
В конце VIII столетия в эпоху главенства христианства все те, кто не мог сразу отказаться от языческих обрядов, несмотря на строгое запрещение, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы песнями и плясками, встретить 1 мая.
Название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году
Событие Вальпургиевой ночи было выведено также немецким поэтом Иоганном Гете в первой части "Фауста".
В ночь на 1 мая в странах Европы и в настоящее время многие отмечают языческий праздник, встречают наступление теплой весны.
В Швеции чаще всего в этот день люди собираются в парках – так отмечают в Упсале, Лунде, Мальме. В Стокгольме, в этнографическом музее под открытым небом Скансен, проводятся крупнейшие вальпургиевские торжества в стране. Зажигают огромный костер, водят хороводы, поют хором.
30 апреля и 1 мая финны отмечают Ваппу – один из самых главных праздников страны. В нем перемешались и древние традиции Вальпургиевой ночи, и День труда и студентов, и встреча весны. Многие носят белые студенческие фуражки (их традиционно надевают выпускники гимназий). Ее водружают даже на голову центральной скульптуры (фигура обнаженной девушки) фонтана Хавис Аманда на Рыночной площади в Хельсинки.
Веселье начинается вечером 30 апреля и перетекает в Первомай (официальный выходной). Улицы украшают флагами и воздушными шарами, все одеваются ярко, пьют сидр и легкие игристые вина, устраивают пикники.
В Чехии и Словакии главный обряд праздника – нарядить Майское дерево (ель или пихту). На него вешают разноцветные ленты, платки, румяные калачи. Магазины готовят спецпредложения для тех, кто нарядится нечистью или просто решит не отступать от традиций: бутерброды, колбаски и мясо на гриле. Также принято разжигать костры на холмах, чтобы защититься от ведьм. В некоторых регионах сжигают их чучело или метлы. Возле огня едят, поют, танцуют.
В Великобритании до сих пор отмечают Бельтейн – кельтский праздник, связанный с поверьями друидов. Особенно он популярен в селах, где разжигают костры на холмах, водят хороводы вокруг Майского шеста (высокая деревянная жердь, украшенная лентами, которая символизирует Мировое древо), украшают ветвями двери домов, а во дворах "высаживают" майский куст – его делают из веток рябины. Многие обряды на Бельтейн посвящены плодородию, мужской и женской силе. Таков ритуальный брак Майской королевы и Майского короля, которых выбирают из участников торжества.
В Германии в Вальпургиеву ночь по всей стране, особенно рядом с горой Броккен, расположенной в национальном парке Гарц, жгут ведьминские костры. Их огни, по народным поверьям, вытесняют зиму. Почти в каждой немецкой деревне складывают высокие кучи хвороста и поджигают на них соломенные чучела ведьм, символа холодного времени года. Вечером сотни людей собираются вокруг костров, пляшут, поют и устраивают трапезы. Многие украшают свои дома фигурками ведьм, а на ручки дверей вешают пучки трав от злых духов. Некоторые и сами наряжаются в костюмы разной нечисти и отправляются на гору Броккен, где проходит театрализованное представление по мотивам "Фауста" Гете.
В 2020 году в период пандемии все связанные с Вальпургиевой ночью гуляния перешли в онлайн-формат. В 2021 году очные массовые мероприятия также отменены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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