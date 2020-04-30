Кому — ведьма, кому – Майская королева. Как отмечают Вальпургиеву ночь

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В ночь на 1 мая в странах Европы до сих пор многие отмечают древний праздник: водят хороводы вокруг Майского дерева или костра, встречают наступление теплой весны. О традициях и обрядах Вальпургиевой ночи, — в материале РИА Новости.

Праздник плодородия

В самом названии праздника нет ничего языческого и колдовского, даже наоборот. 1 мая — День святой Вальпурги (жила в VIII веке), которая была канонизирована за миссионерскую деятельность. Но еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной.

Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.

У древних славян 1 мая — День весны и начала лета. Язычники верили, что в ночь с 30 апреля в белом одеянии ходит по земле бог плодородия Ярило.

Что же касается ведьм, то, по русскому поверью, в это время они собираются на Лысой горе. По германскому — устраивают большой шабаш на горе Броккен вместе с оборотнями и душами умерших.

В Швеции

"Кто может праздновать Вальпургию? — пишут на сайте Офиса по туризму Швеции. — Семья, друзья и возлюбленные. Это повод повеселиться у костра".

Чаще всего люди там собираются в парках – так отмечают в Упсале, Лунде, Мальме. В Стокгольме, в этнографическом музее под открытым небом Скансен, проводятся крупнейшие вальпургиевские торжества в стране. Зажигают огромный костер, водят хороводы, поют хором. Сейчас из-за пандемии собираться компаниями не нужно. "Просто спойте вместе и будьте счастливы из-за того, что лето наступает", — советуют шведы.

В Финляндии

30 апреля и 1 мая финны отмечают Ваппу — один из самых главных праздников страны. В нем перемешались и древние традиции Вальпургиевой ночи, и День труда и студентов, и встреча весны.

Многие носят белые студенческие фуражки (их традиционно надевают выпускники гимназий). Ее водружают даже на голову центральной скульптуры (фигура обнаженной девушки) фонтана Хавис Аманда на Рыночной площади в Хельсинки.

Веселье начинается вечером 30 апреля и перетекает в Первомай (официальный выходной). Улицы украшают флагами и воздушными шарами, все одеваются ярко, пьют сидр и легкие игристые вина, устраивают пикники. Но сейчас, во время карантина эти развлечения запрещены.

В Чехии и Словакии

В этих странах главный обряд праздника — нарядить Майское дерево (ель или пихту). На него вешают разноцветные ленты, платки, румяные калачи.

Даже несмотря на пандемию, многие чехи и в этом году планируют пировать.

Магазины готовят спецпредложения для тех, кто нарядится нечистью или просто решит не отступать от традиций: бутерброды, колбаски и мясо на гриле. Продажи бекона, горчицы, пива растут

Также принято разжигать костры на холмах, чтобы защититься от ведьм. В некоторых регионах сжигают их чучело или метлы. Возле огня едят, поют, танцуют.

В этом году власти предупреждают, что разрешено собираться максимум по десять человек, соблюдать двухметровую дистанцию и носить маски.

© AFP 2020 / Michal Cizek Горящее чучело ведьмы во время празднования Вальпургиевой ночи в Праге © AFP 2020 / Michal Cizek Горящее чучело ведьмы во время празднования Вальпургиевой ночи в Праге

В Великобритании

Здесь до сих пор отмечают Бельтейн – кельтский праздник, связанный с поверьями друидов. Особенно он популярен в селах. Там разжигают костры на холмах, водят хороводы вокруг Майского шеста (высокая деревянная жердь, украшенная лентами, которая символизирует Мировое древо), украшают ветвями двери домов, а во дворах "высаживают" Майский куст — его делают из веток рябины.

Многие обряды на Бельтейн посвящены плодородию, мужской и женской силе. Например, ритуальный брак Майской королевы и Майского короля, которых выбирают из участников торжества.

В этом году празднование переносится в дома и на онлайн-ресурсы. "Я назначил на роль Майской королевы кошку и буду праздновать Бельтейн вместе с ней!" — написал один из жителей Великобритании на своей странице в соцсети.

В Германии

В Вальпургиеву ночь по всей стране, особенно рядом с горой Броккен (самая высокая точка Гарц, северных гор Германии, находится в земле Саксония-Анхальт, упоминается в поэме "Фауст" Гете — Прим. ред.), жгут ведьминские костры. Их огни, по народным поверьям, вытесняют зиму.

Почти в каждой немецкой деревне складывают высокие кучи хвороста, на них ставят соломенные чучела ведьм — символ холодного времени года — и поджигают. Вечером сотни людей собираются вокруг костров, пляшут, поют, устраивают трапезы.

Считается, что в это время ведьмы собираются на шабаш, поэтому они особенно опасны. Многие украшают свои дома их фигурками, правда, на ручки дверей при этом вешают пучки трав — от злых духов.