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"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей
"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей
Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:37
2021-04-30T12:59
аналитический центр при правительстве рф
россия
водительские права
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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В России разработали новые правила медосмотра водителей
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Минздрава.Как пояснила газета, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. А для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются.Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.Что касается проверки на психоактивные вещества, то сдавать мочу придется тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас он проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.
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аналитический центр при правительстве рф, россия, водительские права, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

06:37 30.04.2021 (обновлено: 12:59 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Минздрава.
Как пояснила газета, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. А для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются.
Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.
Что касается проверки на психоактивные вещества, то сдавать мочу придется тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.
Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас он проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
1 апреля, 00:37
Водительские права начинают выдавать 16-летним
 
Аналитический центр при правительстве РФРоссияводительские праваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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