https://ria.ru/20210430/prava-1730608149.html

"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:37

2021-04-30T06:37

2021-04-30T12:59

аналитический центр при правительстве рф

россия

водительские права

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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В России разработали новые правила медосмотра водителей

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Минздрава.Как пояснила газета, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. А для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются.Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.Что касается проверки на психоактивные вещества, то сдавать мочу придется тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас он проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитический центр при правительстве рф, россия, водительские права, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество