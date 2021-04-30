https://ria.ru/20210430/prava-1730608149.html
"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей
"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей
Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:37
2021-04-30T06:37
2021-04-30T12:59
аналитический центр при правительстве рф
россия
водительские права
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России разработали новые правила медосмотра водителей
https://cdn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:200:2500:1606_1920x0_80_0_0_1b9e159ecfa5945248b35a3d5595dec2.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Минздрава.Как пояснила газета, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. А для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются.Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.Что касается проверки на психоактивные вещества, то сдавать мочу придется тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас он проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.
https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_37:0:2500:1847_1920x0_80_0_0_96a5777d0a60526f276a477a6a46bb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аналитический центр при правительстве рф, россия, водительские права, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество