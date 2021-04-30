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Французы подарили посольству России шестилитровую бутылку шампанского
Французы подарили посольству России шестилитровую бутылку шампанского
Французские производители шампанского передали в посольство РФ во Франции большую керамическую бутылку шампанского объемом шесть литров в качестве поздравления... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:50
2021-04-30T19:50
2021-04-30T19:50
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Французские производители шампанского передали в посольство РФ во Франции большую керамическую бутылку шампанского объемом шесть литров в качестве поздравления российскому народу с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Авторами этой инициативы являются основатели франко-российской компании Very Champagne Жан-Эммануэль Афота, Витольд Изи и Кристьян Мерль д'Обинье. В посольство были передана большая 6-литровая бутылка шампанского и еще десять бутылок объемом полтора литра.Как рассказал на приеме в российском посольстве предприниматель Витольд Изи, эта инициатива зародилось во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.Сам Изи более 20 лет прожил в России и хорошо говорит по-русски. Предприниматель рассказал, что впервые приехал в СССР 1979 году, его отец в то время работал во французском посольстве.Советник-посланник посольства РФ в Париже Александр Зезюлин поблагодарил за инициативу и выразил признательность в том, что во Франции помнят и ценят героизм советского народа во Второй мировой войне."Каждая российская семья страна была затронута этой войной. Победа в ней стала возможной благодаря героизму нашего народа, но она была бы невозможна без военного сотрудничества с нашими партнерами. Достаточно напомнить о движении Сопротивления во Франции, эскадрилье "Нормандия-Неман" ... Мы очень рады принять почтение иностранцев, которые знают и ценят героизм нашего народа в этой ужасной войне", - отметил Зезюлин.Он передал участникам встречи статью президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченную к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией.
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россия, франция, в мире
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Французские производители шампанского передали в посольство РФ во Франции большую керамическую бутылку шампанского объемом шесть литров в качестве поздравления российскому народу с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Авторами этой инициативы являются основатели франко-российской компании Very Champagne Жан-Эммануэль Афота, Витольд Изи и Кристьян Мерль д'Обинье. В посольство были передана большая 6-литровая бутылка шампанского и еще десять бутылок объемом полтора литра.
Как рассказал на приеме в российском посольстве предприниматель Витольд Изи, эта инициатива зародилось во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
"Во время карантина ... мы почувствовали, что у людей есть разочарование из-за отдаления с российским народом (во время пандемии – ред.) ... И мы размышляли над тем, что можно сделать в 2021 году", - сказал Изи, отмечая, что французы ценят российский народ.
Сам Изи более 20 лет прожил в России
и хорошо говорит по-русски. Предприниматель рассказал, что впервые приехал в СССР
1979 году, его отец в то время работал во французском посольстве.
Советник-посланник посольства РФ в Париже Александр Зезюлин поблагодарил за инициативу и выразил признательность в том, что во Франции
помнят и ценят героизм советского народа во Второй мировой войне.
"Каждая российская семья страна была затронута этой войной. Победа в ней стала возможной благодаря героизму нашего народа, но она была бы невозможна без военного сотрудничества с нашими партнерами. Достаточно напомнить о движении Сопротивления во Франции, эскадрилье "Нормандия-Неман" ... Мы очень рады принять почтение иностранцев, которые знают и ценят героизм нашего народа в этой ужасной войне", - отметил Зезюлин.
Он передал участникам встречи статью президента России Владимира Путина
об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченную к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией
.