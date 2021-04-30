https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html
В Кремле оценили решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
В Кремле оценили решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
Решение американского посольства в Москве сократить обслуживание граждан России ничего не изменит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:09
2021-04-30T13:09
2021-04-30T14:50
россия
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решение американского посольства в Москве сократить обслуживание граждан России ничего не изменит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить", — объяснил он.Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.Дипломаты отметили, что это связано с планами Москвы запретить посольству нанимать на работу иностранцев.В середине апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Москва ответила на высылку зеркально. Также власти анонсировали прекращение работы американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам. Против бывших и действующих чиновников из Белого дома ввели персональные санкции.Оставшимся американским дипломатам запретят свободно перемещаться по стране. Москва также решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
https://ria.ru/20210429/ssha-1730497359.html
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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Решение американского посольства в Москве
сократить обслуживание граждан России ничего не изменит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить", — объяснил он.
Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.
Дипломаты отметили, что это связано с планами Москвы запретить посольству нанимать на работу иностранцев.
В середине апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Москва ответила на высылку зеркально. Также власти анонсировали прекращение работы американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам. Против бывших и действующих чиновников из Белого дома ввели персональные санкции.
Оставшимся американским дипломатам запретят свободно перемещаться по стране. Москва также решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию
, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.