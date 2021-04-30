https://ria.ru/20210430/posol-1730652547.html
Новый российский посол прибыл в Белоруссию
Новый российский посол прибыл в Белоруссию
Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:05
2021-04-30T12:05
2021-04-30T17:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
евгений лукьянов
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600630685_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_85b2ab6234c1ef0cf9a7631387a31b7e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии."Тридцатого апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении.Отмечается, что Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой."В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавляет пресс-служба.Двадцать пятого марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии. С 15 декабря 2016 года он был послом РФ в Латвии.
https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600630685_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_b53237c7ada8d467e24abf39f5c44e09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений лукьянов, белоруссия, политика