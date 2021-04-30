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Новый российский посол прибыл в Белоруссию
Новый российский посол прибыл в Белоруссию
Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:05
2021-04-30T17:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
евгений лукьянов
белоруссия
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии."Тридцатого апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении.Отмечается, что Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой."В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавляет пресс-служба.Двадцать пятого марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии. С 15 декабря 2016 года он был послом РФ в Латвии.
https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html
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россия, евгений лукьянов, белоруссия, политика

Новый российский посол прибыл в Белоруссию

12:05 30.04.2021 (обновлено: 17:07 30.04.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии.
"Тридцатого апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавляет пресс-служба.
Двадцать пятого марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии. С 15 декабря 2016 года он был послом РФ в Латвии.
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