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Новый российский посол прибыл в Белоруссию

Новый российский посол прибыл в Белоруссию

Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:05

2021-04-30T12:05

2021-04-30T17:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

евгений лукьянов

белоруссия

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею, сообщает пресс-служба дипмиссии."Тридцатого апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении.Отмечается, что Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой."В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавляет пресс-служба.Двадцать пятого марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии. С 15 декабря 2016 года он был послом РФ в Латвии.

https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html

россия

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россия, евгений лукьянов, белоруссия, политика