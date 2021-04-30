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Суд признал включение Льва Пономарева* в список иноагентов законным
Суд признал включение Льва Пономарева* в список иноагентов законным
Хорошевский суд Москвы признал законным включение правозащитника Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:21
2021-04-30T14:26
москва
россия
лев пономарев
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы признал законным включение правозащитника Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В административном исковом заявлении Пономарев просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.Ответчиками по иску указаны Минюст и МИД.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев стал одним из первых, кто попал под новую норму.Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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москва, россия, лев пономарев , общество

Суд признал включение Льва Пономарева* в список иноагентов законным

14:21 30.04.2021 (обновлено: 14:26 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛев Пономарев
Лев Пономарев - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы признал законным включение правозащитника Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В административном исковом заявлении Пономарев просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
"Хорошевским районным судом рассмотрено административное исковое заявление Пономарева Л.А., в удовлетворении административного иска отказано", - сказали в пресс-службе.
Ответчиками по иску указаны Минюст и МИД.
Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев стал одним из первых, кто попал под новую норму.
Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 18:28
Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов
 
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