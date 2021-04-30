https://ria.ru/20210430/ponomarev-1730693719.html

Суд признал включение Льва Пономарева* в список иноагентов законным

Суд признал включение Льва Пономарева* в список иноагентов законным

Хорошевский суд Москвы признал законным включение правозащитника Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:21

2021-04-30T14:21

2021-04-30T14:26

москва

россия

лев пономарев

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы признал законным включение правозащитника Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В административном исковом заявлении Пономарев просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.Ответчиками по иску указаны Минюст и МИД.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев стал одним из первых, кто попал под новую норму.Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, лев пономарев , общество