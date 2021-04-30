https://ria.ru/20210430/poezd-1730623118.html

В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо медикам"

В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо медикам"

Тематический поезд в благодарность медикам, которые уже более года спасают жизни людей от COVID-19, запустили в московском метрополитене, он будет курсировать... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:55

2021-04-30T09:55

2021-04-30T10:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тематический поезд в благодарность медикам, которые уже более года спасают жизни людей от COVID-19, запустили в московском метрополитене, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Данный поезд был выбран путем голосования 175 тысяч на портале "Активный гражданин "."Внутри поезда реальные истории 22 медиков города Москвы с их описанием жизни, взглядами на ту ситуацию, с которой они столкнулись. Полгода этот поезд будет ходить на линиях метро. Если потребуется, он будет продлён на столько времени, на сколько нужно", - сказал Ликсутов.В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что рада, что появилась возможность отдать дать уважения медицинским работникам."Больше года уже длится марафон борьбы с коронавирусной инфекцией, и эта инфекция затронула каждого из нас. Но сильнее всего ураган прошёлся по медицинским работникам. Локомотивом борьбы с коронавирусом стали врачи, медицинские сестры, поликлиники, скорая, больницы", - сказала Ракова.По ее словам, медики отдавали всех себя на борьбу с пандемией, надолго покидали свои семьи."Поэтому я считаю, что мы должны отдать дань уважения и поддержать медицинских работников. Я очень рада, что и год назад и сейчас врачи чувствуют поддержку горожан... я очень надеюсь, что каждый москвич, который будет пассажиром этого поезда, ему будет что вспомнить и высказать благодарность медицинским работникам ", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20210428/mediki-1730337505.html

https://ria.ru/20210427/golikova-1730118063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , максим ликсутов , москва, общество