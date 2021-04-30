Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"

"Я рад, что мы, несмотря на некоторые меры безопасности, собрались здесь в полном составе. Сегодня чувствую особо острую потребность в глубоких, аналитических материалах о нашей жизни, которые оцениваются не только по броским заголовкам и цитируемости. Конкурс "Литера" ценен именно профессиональной оценкой. Спасибо, что вы цените этот конкурс, подаете на рассмотрение свои работы. Обещаю, что попрошу своих коллег работы победителей переслать в мой адрес. В длинные праздничные дни я с удовольствием их посмотрю и почитаю", – сказал Травников.