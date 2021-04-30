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Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"
Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу вручил собственному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Александру Кряжеву премию главы региона... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:10
2021-04-30T14:38
андрей травников
александр кряжев
новосибирск
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу вручил собственному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Александру Кряжеву премию главы региона в области средств массовой информации "Литера".Кряжев стал победителем в номинации "Актуальный фоторепортаж". Премия присуждается автору лучшего фотоматериала, посвященного знаковым событиям, ключевым направлениям социально-экономического развития Новосибирской области.Среди работ фотокорреспондента репортажи о полете восстановленного самолета МиГ-3, работе Новосибирского авиаремонтного завода, строительных работах в Новосибирске, открытии в регионе нового Дома культуры и другие.Кряжев в текущем году стал одним из авторов фотовыставки о буднях новосибирской службы скорой помощи. Выставку открыли в переходе метро станции "Площадь Ленина" 28 апреля – в День работников скорой помощи. В презентации приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
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андрей травников, александр кряжев, новосибирск, новосибирская область, общество

Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"

14:10 30.04.2021 (обновлено: 14:38 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт вертолетов Ми-8 в цехе Новосибирского авиаремонтного завода холдинга "Вертолеты России"
Ремонт вертолетов Ми-8 в цехе Новосибирского авиаремонтного завода холдинга Вертолеты России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу вручил собственному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Александру Кряжеву премию главы региона в области средств массовой информации "Литера".

"Я рад, что мы, несмотря на некоторые меры безопасности, собрались здесь в полном составе. Сегодня чувствую особо острую потребность в глубоких, аналитических материалах о нашей жизни, которые оцениваются не только по броским заголовкам и цитируемости. Конкурс "Литера" ценен именно профессиональной оценкой. Спасибо, что вы цените этот конкурс, подаете на рассмотрение свои работы. Обещаю, что попрошу своих коллег работы победителей переслать в мой адрес. В длинные праздничные дни я с удовольствием их посмотрю и почитаю", – сказал Травников.

Кряжев стал победителем в номинации "Актуальный фоторепортаж". Премия присуждается автору лучшего фотоматериала, посвященного знаковым событиям, ключевым направлениям социально-экономического развития Новосибирской области.
Среди работ фотокорреспондента репортажи о полете восстановленного самолета МиГ-3, работе Новосибирского авиаремонтного завода, строительных работах в Новосибирске, открытии в регионе нового Дома культуры и другие.
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Кряжев в текущем году стал одним из авторов фотовыставки о буднях новосибирской службы скорой помощи. Выставку открыли в переходе метро станции "Площадь Ленина" 28 апреля – в День работников скорой помощи. В презентации приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
 
Андрей ТравниковАлександр КряжевНовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
 
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