Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"
14:10 30.04.2021 (обновлено: 14:38 30.04.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт вертолетов Ми-8 в цехе Новосибирского авиаремонтного завода холдинга "Вертолеты России"
НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу вручил собственному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Александру Кряжеву премию главы региона в области средств массовой информации "Литера".
"Я рад, что мы, несмотря на некоторые меры безопасности, собрались здесь в полном составе. Сегодня чувствую особо острую потребность в глубоких, аналитических материалах о нашей жизни, которые оцениваются не только по броским заголовкам и цитируемости. Конкурс "Литера" ценен именно профессиональной оценкой. Спасибо, что вы цените этот конкурс, подаете на рассмотрение свои работы. Обещаю, что попрошу своих коллег работы победителей переслать в мой адрес. В длинные праздничные дни я с удовольствием их посмотрю и почитаю", – сказал Травников.
Кряжев стал победителем в номинации "Актуальный фоторепортаж". Премия присуждается автору лучшего фотоматериала, посвященного знаковым событиям, ключевым направлениям социально-экономического развития Новосибирской области.
Среди работ фотокорреспондента репортажи о полете восстановленного самолета МиГ-3, работе Новосибирского авиаремонтного завода, строительных работах в Новосибирске, открытии в регионе нового Дома культуры и другие.
Кряжев в текущем году стал одним из авторов фотовыставки о буднях новосибирской службы скорой помощи. Выставку открыли в переходе метро станции "Площадь Ленина" 28 апреля – в День работников скорой помощи. В презентации приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.