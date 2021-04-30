https://ria.ru/20210430/pensionery-1730730378.html

Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась... РИА Новости, 01.05.2021

2021-04-30T16:42

2021-04-30T16:42

2021-05-01T01:07

вячеслав володин

саратов

общество

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Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.Пенсионерка пожаловалась спикеру на высокий уровень инфляции, который не позволяет ей скопить "гробовые" деньги, на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот. "Вот я – мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень – тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас все", - отметила женщина, обратившись к Володину.Также она рассказала, что в стране "миллиардами воруют". "Врать-то сколько можно? Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся, чего просят? Когда миллиардами воруют", - сказала пенсионерка.После этого Володин в ходе встречи со студентами СГЮА рассказал об обязанности политиков и представителей органов власти держать свои обещания. "У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких других подходов. То есть это кредо, если хотите", - сказал Володин.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Володин рассказал о беседе с пенсионеркой в Саратове Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы. 2021-04-30T16:42 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, саратов, общество