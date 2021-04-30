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Суд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом
Суд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом
Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:33
2021-04-30T20:10
следственный комитет россии (ск рф)
роскосмос
иван павлов
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения", - сказала она.Согласно решению суда, Павлову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и общения со следователем.Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.
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следственный комитет россии (ск рф), роскосмос, иван павлов, москва, происшествия, россия

Суд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом

19:33 30.04.2021 (обновлено: 20:10 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения", - сказала она.
Согласно решению суда, Павлову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и общения со следователем.
Адвокат Сафронова после визита в СК: Вышел в статусе обвиняемого - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 16:08
Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют
Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.
Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоскосмосИван ПавловМоскваПроисшествияРоссия
 
 
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