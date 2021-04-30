https://ria.ru/20210430/pavlov-1730767355.html

Суд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом

Суд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом

Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:33

2021-04-30T19:33

2021-04-30T20:10

следственный комитет россии (ск рф)

роскосмос

иван павлов

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения", - сказала она.Согласно решению суда, Павлову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и общения со следователем.Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.

https://ria.ru/20210430/advokat-1730721327.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), роскосмос, иван павлов, москва, происшествия, россия