https://ria.ru/20210430/paragvay-1730757965.html

В Парагвае хотят производить вакцину "Спутник V"

В Парагвае хотят производить вакцину "Спутник V"

Компании Парагвая заинтересованы в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:35

2021-04-30T18:35

2021-04-30T18:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр писарев

российский фонд прямых инвестиций

парагвай

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апр – РИА Новости. Компании Парагвая заинтересованы в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Александр Писарев."Ко мне обращались несколько компаний, которые бы хотели организовать производство "Спутника V" на территории Парагвая. Возможности местной производственной базы предстоит оценить РФПИ, предложения туда переданы", – сказал посол.Он отметил, что к российскому препарату отношение в Парагвае очень позитивное.

https://ria.ru/20210430/sputnik-1730712204.html

парагвай

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр писарев, российский фонд прямых инвестиций, парагвай, в мире