https://ria.ru/20210430/otvod-1730764486.html

В США оценили отвод российских войск от границ Украины

В США оценили отвод российских войск от границ Украины

США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:17

2021-04-30T19:17

2021-04-30T19:34

россия

джон салливан

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан."Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал Салливан, выступая на площадке Аспенского форума."Наша цель - быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими", - сказал Салливан.Западные государства ранее выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210430/voyska-1730602806.html

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россия, джон салливан, москва, сша, в мире