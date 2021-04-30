Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/otvod-1730764486.html
В США оценили отвод российских войск от границ Украины
В США оценили отвод российских войск от границ Украины
США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:17
2021-04-30T19:34
россия
джон салливан
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729492111_0:0:1852:1042_1920x0_80_0_0_a56d9e52d8142fbc85ecafdbf537405c.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан."Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал Салливан, выступая на площадке Аспенского форума."Наша цель - быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими", - сказал Салливан.Западные государства ранее выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210430/voyska-1730602806.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729492111_185:0:1574:1042_1920x0_80_0_0_70882455b5296a4b3af3dd3488da769d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон салливан, москва, сша, в мире

В США оценили отвод российских войск от границ Украины

19:17 30.04.2021 (обновлено: 19:34 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан.
"Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал Салливан, выступая на площадке Аспенского форума.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 02:25
Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
"Наша цель - быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими", - сказал Салливан.
Западные государства ранее выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияДжон СалливанМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния