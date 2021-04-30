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Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
Можно ли отменить отпуск, если он совпал с нерабочими днями в начале мая, и как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт по трудовому праву... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:10
2021-04-30T02:10
2021-04-30T02:10
ольга ерошенкова
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работа
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общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Можно ли отменить отпуск, если он совпал с нерабочими днями в начале мая, и как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.Дни между майскими праздниками — с 4 по 7 мая — в этом году будут нерабочими с сохранением зарплаты, соответствующий указ подписал 23 апреля президент Владимир Путин. Между тем, некоторые работники заранее оформили отпуска на эти дни. Как им теперь следует поступить?Если человек собирался пойти в отпуск не по графику, то он может просто отозвать свое заявление. Ситуация разрешается очень просто, так как этот отпуск еще не оформлен и не оплачен, отметила Ольга Ерошенкова.По ее словам, если работодатель будет против, работник вправе обратиться в суд.Совершенно иная ситуация, если нерабочие дни с 4 по 7 мая являются частью очередного отпуска, продолжила эксперт. Она напомнила, что согласно Трудовому кодексу график очередных отпусков утверждается в декабре предыдущего года."В одних компаниях он формальный, в других люди уходят в отпуск строго по графику. Есть выходные или нет выходных, период был согласован и утвержден как отпуск. Работодатель может пойти навстречу работнику, который попросит отменить очередной отпуск по графику, но в этом случае у него гораздо больше законных причин отказать", — предупредила Ерошенкова.
https://ria.ru/20210427/zarplata-1730073582.html
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ольга ерошенкова, россия, владимир путин, работа, отдых, весна, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Можно ли отменить отпуск, если он совпал с нерабочими днями в начале мая, и как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik
эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.
Дни между майскими праздниками — с 4 по 7 мая — в этом году будут нерабочими с сохранением зарплаты, соответствующий указ
подписал 23 апреля президент Владимир Путин
. Между тем, некоторые работники заранее оформили отпуска на эти дни. Как им теперь следует поступить?
Если человек собирался пойти в отпуск не по графику, то он может просто отозвать свое заявление. Ситуация разрешается очень просто, так как этот отпуск еще не оформлен и не оплачен, отметила Ольга Ерошенкова.
"Алгоритм следующий: работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину. Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован. Если выплата уже была осуществлена, то выплаченные денежные средства будут учтены в следующем расчетном периоде, то есть в следующую заработную плату сумма будет перерассчитана бухгалтером", — сказала эксперт по трудовому праву.
По ее словам, если работодатель будет против, работник вправе обратиться в суд.
Совершенно иная ситуация, если нерабочие дни с 4 по 7 мая являются частью очередного отпуска, продолжила эксперт. Она напомнила, что согласно Трудовому кодексу график очередных отпусков утверждается в декабре предыдущего года.
"В одних компаниях он формальный, в других люди уходят в отпуск строго по графику. Есть выходные или нет выходных, период был согласован и утвержден как отпуск. Работодатель может пойти навстречу работнику, который попросит отменить очередной отпуск по графику, но в этом случае у него гораздо больше законных причин отказать", — предупредила Ерошенкова.