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"Команда 29" заявила об обысках в петербургском офисе
"Команда 29" заявила об обысках в петербургском офисе
Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:24
2021-04-30T11:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иван павлов
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск идет в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега Павлова Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Дело находится в производстве Следственного комитета РФ. Согласно законодательству, адвокат является спецсубъектом - возбудить и расследовать дело против него может только СК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иван павлов, санкт-петербург, происшествия

"Команда 29" заявила об обысках в петербургском офисе

11:24 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения.
"В нашем офисе в Санкт-Петербурге начинается обыск. Его проводит Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.
Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск идет в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега Павлова Евгений Смирнов.
По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Дело находится в производстве Следственного комитета РФ. Согласно законодательству, адвокат является спецсубъектом - возбудить и расследовать дело против него может только СК.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 09:56
Стали известны подробности задержания адвоката ФБК* Павлова
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иван ПавловСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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