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"Команда 29" заявила об обысках в петербургском офисе
"Команда 29" заявила об обысках в петербургском офисе
Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:24
2021-04-30T11:24
2021-04-30T11:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иван павлов
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск идет в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега Павлова Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Дело находится в производстве Следственного комитета РФ. Согласно законодательству, адвокат является спецсубъектом - возбудить и расследовать дело против него может только СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иван павлов, санкт-петербург, происшествия