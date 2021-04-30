https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730661300.html
Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию
Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию
Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:36
2021-04-30T12:36
2021-04-30T12:38
социальный навигатор
сн_образование
россия
татьяна голикова
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481490_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_db2829d75eaff8f2b884b07820bd71a6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.Она уточнила, что предполагалось, что в 2020 году Россия окажется на 14-м месте, но удалось улучшить эту позицию.
https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c069beecb7c77d07c6e114457a10eea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, татьяна голикова, образование - общество