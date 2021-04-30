https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730661300.html

Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию

Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию

Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:36

2021-04-30T12:36

2021-04-30T12:38

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образование - общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.Она уточнила, что предполагалось, что в 2020 году Россия окажется на 14-м месте, но удалось улучшить эту позицию.

https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, татьяна голикова, образование - общество