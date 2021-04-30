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Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию
Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию
Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:36
2021-04-30T12:38
социальный навигатор
сн_образование
россия
татьяна голикова
образование - общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.Она уточнила, что предполагалось, что в 2020 году Россия окажется на 14-м месте, но удалось улучшить эту позицию.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, татьяна голикова, образование - общество

Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию

12:36 30.04.2021 (обновлено: 12:38 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПреподаватель во время лекции в аудитории МГУ
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом пандемийном году, приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 20:23
Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию
Она уточнила, что предполагалось, что в 2020 году Россия окажется на 14-м месте, но удалось улучшить эту позицию.
"Пусть это небольшой шаг, но в сложный период 2020 года для системы образования это очень важно", - отметила Голикова.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияТатьяна ГоликоваОбразование - Общество
 
 
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