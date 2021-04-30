https://ria.ru/20210430/nuland-1730601050.html

Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:13

2021-04-30T01:13

2021-04-30T01:13

россия

вашингтон

евразия

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования.Кандидатура принята единогласно.Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

https://ria.ru/20210116/vydvizhenie-1593346260.html

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вашингтон

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2021

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россия, вашингтон, евразия, виктория нуланд, сша, в мире