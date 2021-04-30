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Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:13
2021-04-30T01:13
россия
вашингтон
евразия
виктория нуланд
сша
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования.Кандидатура принята единогласно.Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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россия, вашингтон, евразия, виктория нуланд, сша, в мире

Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

01:13 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования.
Кандидатура принята единогласно.
Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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РоссияВашингтонЕвразияВиктория НуландСШАВ мире
 
 
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