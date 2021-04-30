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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210430/novgorod-1730749426.html
Журналисты союзных СМИ познакомились с новгородской землей
Журналисты союзных СМИ познакомились с новгородской землей
РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:08
2021-04-30T18:08
союзное государство
новгородский государственный музей-заповедник
старая русса
фото
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новгородский государственный музей-заповедник, старая русса, фото, фото

Журналисты союзных СМИ познакомились с новгородской землей

18:08 30.04.2021
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Карина Ивашко

В преддверии Дня Победы журналисты союзных СМИ посетили Новгородскую землю. Ее древности и красоты стали обрамлением пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Великий Новгород
1 из 22

В преддверии Дня Победы журналисты союзных СМИ посетили Новгородскую землю. Ее древности и красоты стали обрамлением пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" — самый популярный филиал Новгородского музея-заповедника и одно из любимых мест отдыха новгородцев в дни праздников. От города до музея — всего четыре километра.

Музей деревянного зодчества Витославлицы
2 из 22

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" — самый популярный филиал Новгородского музея-заповедника и одно из любимых мест отдыха новгородцев в дни праздников. От города до музея — всего четыре километра.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Музей под открытым небом был создан в 1967 году. Здесь собраны лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. В жилых и производственных постройкахXVI—XXвеков представлен купеческий и крестьянский быт.

Музей деревянного зодчества Витославлицы
3 из 22

Музей под открытым небом был создан в 1967 году. Здесь собраны лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. В жилых и производственных постройкахXVI—XXвеков представлен купеческий и крестьянский быт.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Наряду с деревянными церквями и избами в музее "Витославлицы" есть и дачный домик графини Анны Орловой-Чесменской, чье имя — знаковое для этих мест. По завершении реставрации в нем откроется новая экспозиция, посвященная русскому дворянству.

Музей деревянного зодчества Витославлицы
4 из 22

Наряду с деревянными церквями и избами в музее "Витославлицы" есть и дачный домик графини Анны Орловой-Чесменской, чье имя — знаковое для этих мест. По завершении реставрации в нем откроется новая экспозиция, посвященная русскому дворянству.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

В пешей досягаемости от музея — мужской Свято-Юрьев монастырь, один из древнейших на Руси. Впервые упомянут в летописи в 1119 году, но, по преданию, основан в 1030-м Ярославом Мудрым, в крещении — Георгием.

Мужской Свято-Юрьев монастырь
5 из 22

В пешей досягаемости от музея — мужской Свято-Юрьев монастырь, один из древнейших на Руси. Впервые упомянут в летописи в 1119 году, но, по преданию, основан в 1030-м Ярославом Мудрым, в крещении — Георгием.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Самая старая постройка на территории монастыря — Георгиевский собор. Главный храм монастыря построен по инициативе великого князя Мстислава I Владимировича, сооружение его длилось 11 лет. В 1130 году храм был освящен во имя Георгия Победоносца.

Георгиевский собор в Свято-Юрьевом монастыре
6 из 22

Самая старая постройка на территории монастыря — Георгиевский собор. Главный храм монастыря построен по инициативе великого князя Мстислава I Владимировича, сооружение его длилось 11 лет. В 1130 году храм был освящен во имя Георгия Победоносца.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Расцвет монастыря в XIXвеке пришелся на правление архимандрита Фотия. Ему благоволила и графиня Анна Орлова-Чесменская — одна из богатейших помещиц России. На ее средства в монастыре началось обширное строительство и реставрационные работы.

Свято-Юрьев монастырь
7 из 22

Расцвет монастыря в XIXвеке пришелся на правление архимандрита Фотия. Ему благоволила и графиня Анна Орлова-Чесменская — одна из богатейших помещиц России. На ее средства в монастыре началось обширное строительство и реставрационные работы.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Историю монастыря журналистам рассказывает иеродиакон Алексий. Обращает внимание на надписи-граффито на стенах собора. Есть и такая: "Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо" — в память о посещении монастыря Мстиславом Великим.

Свято-Юрьев монастырь
8 из 22

Историю монастыря журналистам рассказывает иеродиакон Алексий. Обращает внимание на надписи-граффито на стенах собора. Есть и такая: "Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо" — в память о посещении монастыря Мстиславом Великим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Фресковая живопись конца XIXвека сохранилась только наверху, в небольшой церкви для закрытых монашеских богослужений. Сейчас в монастыре всего пятеро монахов. На восстановление храма при столь больших объемах могут уйти годы.

Свято-Юрьев монастырь
9 из 22

Фресковая живопись конца XIXвека сохранилась только наверху, в небольшой церкви для закрытых монашеских богослужений. Сейчас в монастыре всего пятеро монахов. На восстановление храма при столь больших объемах могут уйти годы.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Воспитание молодежи — в числе приоритетов Постоянного Комитета Союзного государства, поэтому ключевым событием пресс-тура в Новгородскую область стало посещение лагеря поисковиков у деревни Вдицко", — отметил представитель Посткома Денис Безруков.

Великий Новгород
10 из 22

"Воспитание молодежи — в числе приоритетов Постоянного Комитета Союзного государства, поэтому ключевым событием пресс-тура в Новгородскую область стало посещение лагеря поисковиков у деревни Вдицко", — отметил представитель Посткома Денис Безруков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Работы на раскопах ведут два поисковых объединения — Тюменское региональное и новгородское объединение "Долина", при поддержке ВРИО и Минобороны РФ. Ребята из Тюменской области — старшие школьники.

Новгородское поисковое объединение Долина
11 из 22

Работы на раскопах ведут два поисковых объединения — Тюменское региональное и новгородское объединение "Долина", при поддержке ВРИО и Минобороны РФ. Ребята из Тюменской области — старшие школьники.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Новгородское поисковое объединение "Долина" возглавляет Александр Орлов. Свой первый солдатский медальон он нашел в пять лет. И всю свою жизнь, вслед за отцом, возвращает людям имена забытых героев — без вести павших солдат.

Новгородское поисковое объединение Долина
12 из 22

Новгородское поисковое объединение "Долина" возглавляет Александр Орлов. Свой первый солдатский медальон он нашел в пять лет. И всю свою жизнь, вслед за отцом, возвращает людям имена забытых героев — без вести павших солдат.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Журналисты на раскопах провели целый день: наблюдали за работой поисковиков, побывали в их полевом лагере. В финале у школьников была возможность самим задать вопросы представителям союзных СМИ.

Новгородское поисковое объединение Долина
13 из 22

Журналисты на раскопах провели целый день: наблюдали за работой поисковиков, побывали в их полевом лагере. В финале у школьников была возможность самим задать вопросы представителям союзных СМИ.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Кремль-детинец, памятник "Тысячелетие России", Софийский собор — Новгородский музей-заповедник окунул гостей в древнюю историю Великого Новгорода и Новгородской земли.

Памятник Тысячелетие России
14 из 22

Кремль-детинец, памятник "Тысячелетие России", Софийский собор — Новгородский музей-заповедник окунул гостей в древнюю историю Великого Новгорода и Новгородской земли.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

В числе других экспозиций музейщики познакомили представителей союзных СМИ с выставкой "Александр Невский: легенда о воине", посвященной 800-летию со дня рождения великого князя.

Великий Новгород
15 из 22

В числе других экспозиций музейщики познакомили представителей союзных СМИ с выставкой "Александр Невский: легенда о воине", посвященной 800-летию со дня рождения великого князя.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоЭкскурсовод Александра Цветкова рассказывает об окладе иконы "Богоматерь Знамение"
Экскурсовод Александра Цветкова рассказывает об окладе иконы Богоматерь Знамение
16 из 22
Экскурсовод Александра Цветкова рассказывает об окладе иконы "Богоматерь Знамение"
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Коллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата.

Великий Новгород
17 из 22

Коллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Старая Русса. Набережная Достоевского.

Старая Русса
18 из 22

Старая Русса. Набережная Достоевского.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Два филиала Новгородского музея-заповедника в Старой Руссе связаны с именем Федора Достоевского. Здесь находится его дом-музей и музей романа "Братья Карамазовы".

Великий Новгород
19 из 22

Два филиала Новгородского музея-заповедника в Старой Руссе связаны с именем Федора Достоевского. Здесь находится его дом-музей и музей романа "Братья Карамазовы".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Экспонат дома-музея Достоевского. Наброски Федора Михайловича.

Экспонат дома-музея Достоевского. Наброски Федора Михайловича
20 из 22

Экспонат дома-музея Достоевского. Наброски Федора Михайловича.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Лечебный курорт "Старая Русса". Вначале XIX века был известен как "Старорусские минеральные воды".

Великий Новгород
21 из 22

Лечебный курорт "Старая Русса". Вначале XIX века был известен как "Старорусские минеральные воды".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Новый интерактивный музей Старой Руссы – "Усадьба средневекового рушанина".

Новый интерактивный музей Старой Руссы – Усадьба средневекового рушанина
22 из 22

Новый интерактивный музей Старой Руссы – "Усадьба средневекового рушанина".

© РИА Новости / Карина Ивашко
 
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