Журналисты союзных СМИ познакомились с новгородской землей

В преддверии Дня Победы журналисты союзных СМИ посетили Новгородскую землю. Ее древности и красоты стали обрамлением пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
В преддверии Дня Победы журналисты союзных СМИ посетили Новгородскую землю. Ее древности и красоты стали обрамлением пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
Музей деревянного зодчества "Витославлицы" — самый популярный филиал Новгородского музея-заповедника и одно из любимых мест отдыха новгородцев в дни праздников. От города до музея — всего четыре километра.
Музей деревянного зодчества "Витославлицы" — самый популярный филиал Новгородского музея-заповедника и одно из любимых мест отдыха новгородцев в дни праздников. От города до музея — всего четыре километра.
Музей под открытым небом был создан в 1967 году. Здесь собраны лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. В жилых и производственных постройкахXVI—XXвеков представлен купеческий и крестьянский быт.
Музей под открытым небом был создан в 1967 году. Здесь собраны лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. В жилых и производственных постройкахXVI—XXвеков представлен купеческий и крестьянский быт.
Наряду с деревянными церквями и избами в музее "Витославлицы" есть и дачный домик графини Анны Орловой-Чесменской, чье имя — знаковое для этих мест. По завершении реставрации в нем откроется новая экспозиция, посвященная русскому дворянству.
Наряду с деревянными церквями и избами в музее "Витославлицы" есть и дачный домик графини Анны Орловой-Чесменской, чье имя — знаковое для этих мест. По завершении реставрации в нем откроется новая экспозиция, посвященная русскому дворянству.
В пешей досягаемости от музея — мужской Свято-Юрьев монастырь, один из древнейших на Руси. Впервые упомянут в летописи в 1119 году, но, по преданию, основан в 1030-м Ярославом Мудрым, в крещении — Георгием.
В пешей досягаемости от музея — мужской Свято-Юрьев монастырь, один из древнейших на Руси. Впервые упомянут в летописи в 1119 году, но, по преданию, основан в 1030-м Ярославом Мудрым, в крещении — Георгием.
Самая старая постройка на территории монастыря — Георгиевский собор. Главный храм монастыря построен по инициативе великого князя Мстислава I Владимировича, сооружение его длилось 11 лет. В 1130 году храм был освящен во имя Георгия Победоносца.
Самая старая постройка на территории монастыря — Георгиевский собор. Главный храм монастыря построен по инициативе великого князя Мстислава I Владимировича, сооружение его длилось 11 лет. В 1130 году храм был освящен во имя Георгия Победоносца.
Расцвет монастыря в XIXвеке пришелся на правление архимандрита Фотия. Ему благоволила и графиня Анна Орлова-Чесменская — одна из богатейших помещиц России. На ее средства в монастыре началось обширное строительство и реставрационные работы.
Расцвет монастыря в XIXвеке пришелся на правление архимандрита Фотия. Ему благоволила и графиня Анна Орлова-Чесменская — одна из богатейших помещиц России. На ее средства в монастыре началось обширное строительство и реставрационные работы.
Историю монастыря журналистам рассказывает иеродиакон Алексий. Обращает внимание на надписи-граффито на стенах собора. Есть и такая: "Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо" — в память о посещении монастыря Мстиславом Великим.
Историю монастыря журналистам рассказывает иеродиакон Алексий. Обращает внимание на надписи-граффито на стенах собора. Есть и такая: "Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо" — в память о посещении монастыря Мстиславом Великим.
Фресковая живопись конца XIXвека сохранилась только наверху, в небольшой церкви для закрытых монашеских богослужений. Сейчас в монастыре всего пятеро монахов. На восстановление храма при столь больших объемах могут уйти годы.
Фресковая живопись конца XIXвека сохранилась только наверху, в небольшой церкви для закрытых монашеских богослужений. Сейчас в монастыре всего пятеро монахов. На восстановление храма при столь больших объемах могут уйти годы.
"Воспитание молодежи — в числе приоритетов Постоянного Комитета Союзного государства, поэтому ключевым событием пресс-тура в Новгородскую область стало посещение лагеря поисковиков у деревни Вдицко", — отметил представитель Посткома Денис Безруков.
"Воспитание молодежи — в числе приоритетов Постоянного Комитета Союзного государства, поэтому ключевым событием пресс-тура в Новгородскую область стало посещение лагеря поисковиков у деревни Вдицко", — отметил представитель Посткома Денис Безруков.
Работы на раскопах ведут два поисковых объединения — Тюменское региональное и новгородское объединение "Долина", при поддержке ВРИО и Минобороны РФ. Ребята из Тюменской области — старшие школьники.
Работы на раскопах ведут два поисковых объединения — Тюменское региональное и новгородское объединение "Долина", при поддержке ВРИО и Минобороны РФ. Ребята из Тюменской области — старшие школьники.
Новгородское поисковое объединение "Долина" возглавляет Александр Орлов. Свой первый солдатский медальон он нашел в пять лет. И всю свою жизнь, вслед за отцом, возвращает людям имена забытых героев — без вести павших солдат.
Новгородское поисковое объединение "Долина" возглавляет Александр Орлов. Свой первый солдатский медальон он нашел в пять лет. И всю свою жизнь, вслед за отцом, возвращает людям имена забытых героев — без вести павших солдат.
Журналисты на раскопах провели целый день: наблюдали за работой поисковиков, побывали в их полевом лагере. В финале у школьников была возможность самим задать вопросы представителям союзных СМИ.
Журналисты на раскопах провели целый день: наблюдали за работой поисковиков, побывали в их полевом лагере. В финале у школьников была возможность самим задать вопросы представителям союзных СМИ.
Кремль-детинец, памятник "Тысячелетие России", Софийский собор — Новгородский музей-заповедник окунул гостей в древнюю историю Великого Новгорода и Новгородской земли.
Кремль-детинец, памятник "Тысячелетие России", Софийский собор — Новгородский музей-заповедник окунул гостей в древнюю историю Великого Новгорода и Новгородской земли.
В числе других экспозиций музейщики познакомили представителей союзных СМИ с выставкой "Александр Невский: легенда о воине", посвященной 800-летию со дня рождения великого князя.
В числе других экспозиций музейщики познакомили представителей союзных СМИ с выставкой "Александр Невский: легенда о воине", посвященной 800-летию со дня рождения великого князя.
Коллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата.
Старая Русса. Набережная Достоевского.
Два филиала Новгородского музея-заповедника в Старой Руссе связаны с именем Федора Достоевского. Здесь находится его дом-музей и музей романа "Братья Карамазовы".
Два филиала Новгородского музея-заповедника в Старой Руссе связаны с именем Федора Достоевского. Здесь находится его дом-музей и музей романа "Братья Карамазовы".
Экспонат дома-музея Достоевского. Наброски Федора Михайловича.
Лечебный курорт "Старая Русса". Вначале XIX века был известен как "Старорусские минеральные воды".
Лечебный курорт "Старая Русса". Вначале XIX века был известен как "Старорусские минеральные воды".
Новый интерактивный музей Старой Руссы – "Усадьба средневекового рушанина".
Новый интерактивный музей Старой Руссы – "Усадьба средневекового рушанина".