https://ria.ru/20210430/norvegiya-1730779371.html
В Норвегии испугались войны России и США из-за решения министра
В Норвегии испугались войны России и США из-за решения министра
Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить позицию по размещению военных баз НАТО на территории страны. В... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:20
2021-04-30T21:20
2021-04-30T23:52
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить позицию по размещению военных баз НАТО на территории страны. В совместной статье для газеты Dagsavisen они предположили, что действия Осло могут привести к военным столкновениям России и США. Как отмечается в материале, министр обороны Франк Бакке-Йенсен 16 апреля подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в области обороны. Берг и Твейтен подчеркнули, что документ предполагает передачу норвежского аэропорта Ригге в распоряжение американских военных. "Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас", — пишут Берг и Твейтен. По их словам, строительство такой базы в Норвегии усиливает напряженность в Северной Европе, а также противоречит норвежской политике безопасности. Dagsavisen отмечает, что ранее норвежский политический деятель Магне Аасбренн опубликовал текст, в котором также призвал правительство прекратить членство Норвегии в НАТО, так как, по его мнению, участие в альянсе угрожает национальной безопасности и делает страну более уязвимой. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Норвегия, обновив соглашения с США, сознательно следует курсу на эскалацию в регионе и разрушение отношений с Россией.
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нато, норвегия, сша, в мире
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить позицию по размещению военных баз НАТО
на территории страны. В совместной статье для газеты Dagsavisen
они предположили, что действия Осло
могут привести к военным столкновениям России
и США
.
Как отмечается в материале, министр обороны Франк Бакке-Йенсен 16 апреля подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в области обороны. Берг и Твейтен подчеркнули, что документ предполагает передачу норвежского аэропорта Ригге в распоряжение американских военных.
"Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас", — пишут Берг и Твейтен.
По их словам, строительство такой базы в Норвегии
усиливает напряженность в Северной Европе, а также противоречит норвежской политике безопасности.
"Мы не хотим способствовать переходу затянувшейся холодной войны в горячий конфликт. Мы не хотим допустить превращения Норвегии в поле битвы двух держав", — заключили норвежские политики.
Dagsavisen отмечает, что ранее норвежский политический деятель Магне Аасбренн опубликовал текст, в котором также призвал правительство прекратить членство Норвегии в НАТО, так как, по его мнению, участие в альянсе угрожает национальной безопасности и делает страну более уязвимой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
заявила, что Норвегия, обновив соглашения с США, сознательно следует курсу на эскалацию в регионе и разрушение отношений с Россией.