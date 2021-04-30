https://ria.ru/20210430/norvegiya-1730779371.html

В Норвегии испугались войны России и США из-за решения министра

В Норвегии испугались войны России и США из-за решения министра

Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить позицию по размещению военных баз НАТО на территории страны. В... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:20

2021-04-30T21:20

2021-04-30T23:52

нато

норвегия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153179/55/1531795531_214:0:1707:840_1920x0_80_0_0_3b63f122621594cba5aca89bf9fd0a06.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить позицию по размещению военных баз НАТО на территории страны. В совместной статье для газеты Dagsavisen они предположили, что действия Осло могут привести к военным столкновениям России и США. Как отмечается в материале, министр обороны Франк Бакке-Йенсен 16 апреля подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в области обороны. Берг и Твейтен подчеркнули, что документ предполагает передачу норвежского аэропорта Ригге в распоряжение американских военных. "Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас", — пишут Берг и Твейтен. По их словам, строительство такой базы в Норвегии усиливает напряженность в Северной Европе, а также противоречит норвежской политике безопасности. Dagsavisen отмечает, что ранее норвежский политический деятель Магне Аасбренн опубликовал текст, в котором также призвал правительство прекратить членство Норвегии в НАТО, так как, по его мнению, участие в альянсе угрожает национальной безопасности и делает страну более уязвимой. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Норвегия, обновив соглашения с США, сознательно следует курсу на эскалацию в регионе и разрушение отношений с Россией.

https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, норвегия, сша, в мире