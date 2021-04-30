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Патрушев обвинил США в попытке уйти от ответственности за свои неудачи
Патрушев обвинил США в попытке уйти от ответственности за свои неудачи
Присутствие США в Афганистане только ухудшило ситуацию в этой стране, но Вашингтон пытается переложить ответственность за неудачи там на других, в том числе... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:32
2021-04-30T11:32
россия
нато
одкб
афганистан
талибан
николай патрушев
вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Присутствие США в Афганистане только ухудшило ситуацию в этой стране, но Вашингтон пытается переложить ответственность за неудачи там на других, в том числе бездоказательно обвиняет Россию в убийстве американских военных силами "Талибана", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев прокомментировал заявления Вашингтона о готовности вывести свои войска из Афганистана."Давайте вспомним, какие именно были задачи. Главной из них было уничтожение террористов, в том числе из уже упомянутых группировок. Однако Афганистан до сих пор неизменно возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за первые три месяца текущего года их жертвами стали свыше 3,5 тысяч человек, из них более тысячи – в марте. К тому же боевики не ограничиваются действиями на афганской земле, но и создают угрозу сопредельным странам", - сказал Патрушев.По его словам, решая задачу борьбы с наркотиками, "американцы с союзниками также отметились негативными достижениями". "С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз. И сегодня Афганистан по-прежнему обеспечивает порядка 80% мирового нелегального оборота опиатов", - отметил Патрушев.Не реализована и заявленная задача по подготовке и обучению военнослужащих для афганских силовых структур, запущенная в 2015 году под эгидой тренировочной миссии НАТО "Решительная поддержка", добавил он. Афганские национальные силы безопасности остаются сильно недоукомплектованными, ежедневно несут крупные потери, растет уровень дезертирства, отметил секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, это не единственный пример, когда Белый дом выстраивает свою политику на основе слухов и сплетен. "На деле они сначала назначают виновного, а затем пытаются сфабриковать факты", - добавил Патрушев.США пытались использовать Афганистан в качестве плацдарма для проецирования своего геополитического влияния в регионе, подчеркнул Патрушев."Именно США, которые сейчас активно сворачивают своё военное присутствие в Афганистане, для противодействия СССР создали в свое время "Талибан", и впоследствии из него вышла "Аль-Каида"*."Уже много десятилетий спустя Россия и ее партнеры продолжают разбираться с тяжелым наследием американской геополитики в Афганистане, годами работают над стабилизацией обстановки в стране. И в это время американцы играют во все те же разрушительные игры. А разменной монетой в них, увы, служат жизни мирного населения, страдающего от неснижающейся террористической активности и неблагополучной социально-экономической обстановки", - констатировал Патрушев.По его словам, что касается вопросов афганского урегулирования, то Россия инициативу никогда не теряла."И для ОДКБ развитие ситуации в Афганистане и купирование угроз, исходящих с его территории, уже не первый год является одной из приоритетных сфер деятельности. При этом Россия поддерживает усилия всех заинтересованных государств по примирению сторон и по стабилизации ситуации в Афганистане. Главное – чтобы это была реальная работа, нацеленная на решение фундаментальных проблем безопасности", - резюмировал Патрушев.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html
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россия, нато, одкб, афганистан, талибан, николай патрушев, вашингтон (город), сша, безопасность

Патрушев обвинил США в попытке уйти от ответственности за свои неудачи

11:32 30.04.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоеннослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Присутствие США в Афганистане только ухудшило ситуацию в этой стране, но Вашингтон пытается переложить ответственность за неудачи там на других, в том числе бездоказательно обвиняет Россию в убийстве американских военных силами "Талибана", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев прокомментировал заявления Вашингтона о готовности вывести свои войска из Афганистана.
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"Давайте вспомним, какие именно были задачи. Главной из них было уничтожение террористов, в том числе из уже упомянутых группировок. Однако Афганистан до сих пор неизменно возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за первые три месяца текущего года их жертвами стали свыше 3,5 тысяч человек, из них более тысячи – в марте. К тому же боевики не ограничиваются действиями на афганской земле, но и создают угрозу сопредельным странам", - сказал Патрушев.
По его словам, решая задачу борьбы с наркотиками, "американцы с союзниками также отметились негативными достижениями". "С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз. И сегодня Афганистан по-прежнему обеспечивает порядка 80% мирового нелегального оборота опиатов", - отметил Патрушев.
Не реализована и заявленная задача по подготовке и обучению военнослужащих для афганских силовых структур, запущенная в 2015 году под эгидой тренировочной миссии НАТО "Решительная поддержка", добавил он. Афганские национальные силы безопасности остаются сильно недоукомплектованными, ежедневно несут крупные потери, растет уровень дезертирства, отметил секретарь СБ РФ.
"Таким образом, США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении. За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону. При этом Вашингтон неизменно пытается переложить ответственность за свои неудачи на других игроков", - сказал Патрушев. "Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует лживое заявление о том, что Россия якобы платила талибам за убийства американских военнослужащих. Естественно, хотя прошел почти год, никаких доказательств нет и быть не может. Но это было официальное заявление американской разведки", - отметил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, это не единственный пример, когда Белый дом выстраивает свою политику на основе слухов и сплетен. "На деле они сначала назначают виновного, а затем пытаются сфабриковать факты", - добавил Патрушев.
США пытались использовать Афганистан в качестве плацдарма для проецирования своего геополитического влияния в регионе, подчеркнул Патрушев.
"Именно США, которые сейчас активно сворачивают своё военное присутствие в Афганистане, для противодействия СССР создали в свое время "Талибан", и впоследствии из него вышла "Аль-Каида"*.
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США начали выводить войска из Афганистана
"Уже много десятилетий спустя Россия и ее партнеры продолжают разбираться с тяжелым наследием американской геополитики в Афганистане, годами работают над стабилизацией обстановки в стране. И в это время американцы играют во все те же разрушительные игры. А разменной монетой в них, увы, служат жизни мирного населения, страдающего от неснижающейся террористической активности и неблагополучной социально-экономической обстановки", - констатировал Патрушев.
По его словам, что касается вопросов афганского урегулирования, то Россия инициативу никогда не теряла.
"И для ОДКБ развитие ситуации в Афганистане и купирование угроз, исходящих с его территории, уже не первый год является одной из приоритетных сфер деятельности. При этом Россия поддерживает усилия всех заинтересованных государств по примирению сторон и по стабилизации ситуации в Афганистане. Главное – чтобы это была реальная работа, нацеленная на решение фундаментальных проблем безопасности", - резюмировал Патрушев.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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РоссияНАТООДКБАфганистанТалибанНиколай ПатрушевВашингтон (город)СШАБезопасность
 
 
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