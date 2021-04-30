https://ria.ru/20210430/neft-1729478265.html

Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель

Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель

С января нефть подорожала на 30 процентов, цены уже сравнялись с докризисными. Экономика восстанавливается, ограничения снимают, в мире развернули массовую... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:01

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С января нефть подорожала на 30 процентов, цены уже сравнялись с докризисными. Экономика восстанавливается, ограничения снимают, в мире развернули массовую вакцинацию — спрос на энергоносители растет, толкая вверх котировки. До конца года баррель Brent может прибавить еще как минимум десять процентов. Если в разгар пандемии трейдеров беспокоили переполненные хранилища, то сейчас совсем другая ситуация. О том, как развиваются события на рынке углеводородов, — в материале РИА Новости.Докризисный уровеньВ 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель. Однако в конце осени успешные испытания западных вакцин и победа Джо Байдена на президентских выборах в США толкнули рынок вверх. К январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В феврале Brent превысила 65 долларов за баррель — это докризисный уровень.В марте нефть упала на девять процентов, до 61 доллара, — в Европе объявили третью волну ковида и локдаун. Но общего тренда это не переломило — отыграв европейские ограничения, котировки снова повышаются. Спрос растетНабирающая обороты вакцинация сделала свое дело. Несмотря на вспышки коронавируса в ряде стран, прогнозы по спросу на нефть существенно улучшили. Мировая экономика восстанавливается.В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60% прошлогодних пандемийных потерь.Вдобавок после резкого уменьшения добычи в США и дополнительных добровольных ограничений Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ глобальные поставки сократились на два миллиона баррелей в день. Картель в апреле урезает добычу на 7,9 миллиона баррелей, в мае — на 7,3, в июне — на 6,6, в июле — на 5,76. Все это разогревает цены на сырье.Запасы иссяклиЕще фактор: оказалось, что запасы, накопленные в пандемию, практически иссякли. В нефтяных хранилищах развитых стран осталось чуть более 20% "пандемических излишков". Если в прошлом июле таковых было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам МЭА, лишь 57.Это тоже результат сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+. Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса. Все меньше резервного сырья и в танкерах. По оценкам аналитиков IHS Markit, за последние две недели этот показатель упал на 27%, до 50,7 миллиона баррелей. Нефтяной суперциклЕще в феврале аналитики JP Morgan разглядели начало нефтяного суперцикла. Экономисты одного из крупнейших инвестбанков указали на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и нефть дороже 50 долларов.За сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996 году, и его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, сверхмягкой денежно-кредитной и бюджетной политикой (минимальные ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и экологическими мерами.В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках — на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А уменьшение глобальных запасов вызывает опасения дефицита.Что же касается нефти, то она "демонстрирует уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", подчеркнули в JP Morgan. Рост цен на товарном рынке ждут не только там, но и в Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. В частности, в Goldman Sachs для Brent в четвертом квартале предсказывали 65 долларов. Однако уже сейчас — 67. Поэтому нынешние прогнозы — с учетом исчезновения глобальных нефтяных излишков — более оптимистичны. По ожиданиям Citigroup, по мере дальнейшего повышения спроса мировые запасы сырья будут сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В итоге Brent в этом году поднимется до 74 долларов или выше.

https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html

https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html

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цены на нефть, мэа, goldman sachs group, citigroup, джо байден, саудовская аравия, китай, европа, brent, экономика