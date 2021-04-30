Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/neft-1729478265.html
Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель
Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель
С января нефть подорожала на 30 процентов, цены уже сравнялись с докризисными. Экономика восстанавливается, ограничения снимают, в мире развернули массовую... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:00
2021-04-30T08:01
цены на нефть
мэа
goldman sachs group
citigroup
джо байден
саудовская аравия
китай
европа
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f662c5c72cc51000f6595a38d7748f1d.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С января нефть подорожала на 30 процентов, цены уже сравнялись с докризисными. Экономика восстанавливается, ограничения снимают, в мире развернули массовую вакцинацию — спрос на энергоносители растет, толкая вверх котировки. До конца года баррель Brent может прибавить еще как минимум десять процентов. Если в разгар пандемии трейдеров беспокоили переполненные хранилища, то сейчас совсем другая ситуация. О том, как развиваются события на рынке углеводородов, — в материале РИА Новости.Докризисный уровеньВ 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель. Однако в конце осени успешные испытания западных вакцин и победа Джо Байдена на президентских выборах в США толкнули рынок вверх. К январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В феврале Brent превысила 65 долларов за баррель — это докризисный уровень.В марте нефть упала на девять процентов, до 61 доллара, — в Европе объявили третью волну ковида и локдаун. Но общего тренда это не переломило — отыграв европейские ограничения, котировки снова повышаются. Спрос растетНабирающая обороты вакцинация сделала свое дело. Несмотря на вспышки коронавируса в ряде стран, прогнозы по спросу на нефть существенно улучшили. Мировая экономика восстанавливается.В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60% прошлогодних пандемийных потерь.Вдобавок после резкого уменьшения добычи в США и дополнительных добровольных ограничений Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ глобальные поставки сократились на два миллиона баррелей в день. Картель в апреле урезает добычу на 7,9 миллиона баррелей, в мае — на 7,3, в июне — на 6,6, в июле — на 5,76. Все это разогревает цены на сырье.Запасы иссяклиЕще фактор: оказалось, что запасы, накопленные в пандемию, практически иссякли. В нефтяных хранилищах развитых стран осталось чуть более 20% "пандемических излишков". Если в прошлом июле таковых было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам МЭА, лишь 57.Это тоже результат сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+. Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса. Все меньше резервного сырья и в танкерах. По оценкам аналитиков IHS Markit, за последние две недели этот показатель упал на 27%, до 50,7 миллиона баррелей. Нефтяной суперциклЕще в феврале аналитики JP Morgan разглядели начало нефтяного суперцикла. Экономисты одного из крупнейших инвестбанков указали на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и нефть дороже 50 долларов.За сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996 году, и его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, сверхмягкой денежно-кредитной и бюджетной политикой (минимальные ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и экологическими мерами.В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках — на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А уменьшение глобальных запасов вызывает опасения дефицита.Что же касается нефти, то она "демонстрирует уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", подчеркнули в JP Morgan. Рост цен на товарном рынке ждут не только там, но и в Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. В частности, в Goldman Sachs для Brent в четвертом квартале предсказывали 65 долларов. Однако уже сейчас — 67. Поэтому нынешние прогнозы — с учетом исчезновения глобальных нефтяных излишков — более оптимистичны. По ожиданиям Citigroup, по мере дальнейшего повышения спроса мировые запасы сырья будут сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В итоге Brent в этом году поднимется до 74 долларов или выше.
https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html
https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html
саудовская аравия
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_506:186:2989:2048_1920x0_80_0_0_b6fc75d0b36019c59c269a3b8b25637c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, мэа, goldman sachs group, citigroup, джо байден, саудовская аравия, китай, европа, brent, экономика

Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель

08:00 30.04.2021 (обновлено: 08:01 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С января нефть подорожала на 30 процентов, цены уже сравнялись с докризисными. Экономика восстанавливается, ограничения снимают, в мире развернули массовую вакцинацию — спрос на энергоносители растет, толкая вверх котировки. До конца года баррель Brent может прибавить еще как минимум десять процентов. Если в разгар пандемии трейдеров беспокоили переполненные хранилища, то сейчас совсем другая ситуация. О том, как развиваются события на рынке углеводородов, — в материале РИА Новости.

Докризисный уровень

В 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель.
Однако в конце осени успешные испытания западных вакцин и победа Джо Байдена на президентских выборах в США толкнули рынок вверх. К январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В феврале Brent превысила 65 долларов за баррель — это докризисный уровень.
В марте нефть упала на девять процентов, до 61 доллара, — в Европе объявили третью волну ковида и локдаун. Но общего тренда это не переломило — отыграв европейские ограничения, котировки снова повышаются.

Спрос растет

Набирающая обороты вакцинация сделала свое дело. Несмотря на вспышки коронавируса в ряде стран, прогнозы по спросу на нефть существенно улучшили. Мировая экономика восстанавливается.
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВстреча министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции
Встреча министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Встреча министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции
В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60% прошлогодних пандемийных потерь.
Вдобавок после резкого уменьшения добычи в США и дополнительных добровольных ограничений Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ глобальные поставки сократились на два миллиона баррелей в день. Картель в апреле урезает добычу на 7,9 миллиона баррелей, в мае — на 7,3, в июне — на 6,6, в июле — на 5,76. Все это разогревает цены на сырье.

Запасы иссякли

Еще фактор: оказалось, что запасы, накопленные в пандемию, практически иссякли. В нефтяных хранилищах развитых стран осталось чуть более 20% "пандемических излишков". Если в прошлом июле таковых было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам МЭА, лишь 57.
Это тоже результат сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+. Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса. Все меньше резервного сырья и в танкерах. По оценкам аналитиков IHS Markit, за последние две недели этот показатель упал на 27%, до 50,7 миллиона баррелей.
Вид на нефтеперерабатывающий завод в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 08:00
На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

Нефтяной суперцикл

Еще в феврале аналитики JP Morgan разглядели начало нефтяного суперцикла. Экономисты одного из крупнейших инвестбанков указали на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и нефть дороже 50 долларов.
За сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996 году, и его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, сверхмягкой денежно-кредитной и бюджетной политикой (минимальные ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и экологическими мерами.
В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках — на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А уменьшение глобальных запасов вызывает опасения дефицита.
Что же касается нефти, то она "демонстрирует уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", подчеркнули в JP Morgan. Рост цен на товарном рынке ждут не только там, но и в Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management.
В частности, в Goldman Sachs для Brent в четвертом квартале предсказывали 65 долларов. Однако уже сейчас — 67. Поэтому нынешние прогнозы — с учетом исчезновения глобальных нефтяных излишков — более оптимистичны. По ожиданиям Citigroup, по мере дальнейшего повышения спроса мировые запасы сырья будут сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В итоге Brent в этом году поднимется до 74 долларов или выше.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 08:00
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
 
Цены на нефтьМЭАGoldman Sachs GroupCitigroupДжо БайденСаудовская АравияКитайЕвропаBrentЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния